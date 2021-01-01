كهرباء غزّة تُعلن عن حصيلة أعمالها الأولية منذ بداية المنخفض الجوي

غزة / سما /

أعلنت شركة توزيع الكهرباء بغزّة، مساء يوم الجمعة، عن حصيلة أعمالها الأولية، وذلك منذ دخول المنخفض الجوي.

وقالت الشركة في تصريحٍ صحفي: "استقبل مركز الاستعلامات بالشركة من الساعة 12 صباحًا، وحتى الساعة 7 مساءً، عدد كبير من الاتصالات والإشارات والتبليغات متنوعة ما بين طلب خدمات واستفسارات أو سماع تعليمات مختلفة".

وأشارت إلى أنّ مركز الاستعلامات استلم نحو 540 إشارة صيانة طارئة، تم تحويلها للجهات المختصة في الشركة لمعالجتها بالسرعة المطلوبة، ومن ثم إعلام المواطنين فور استلام طلب الصيانة والمتابعة حتى التأكّد من معالجتها.

وأوضحت أنّه تم الرد على 2329 اتصال من خلال طواقم المركز، والتي كانت مجملها للاستعلام عن خدمات الشركة والتبليغ عن أعطال، والاستفسار عن جدول توزيع الكهرباء، وتقديم طلبات الصيانة والاستعلام عن نقاط شحن رصيد مسبق الدفع.

ولفتت إلى أنّه تم الرد على 286 اتصال من خلال الرد الآلي، للاستعلام عن الأحمال، مُضيفةً: "واصل المركز التنسيق المتبادل مع العديد من الجهات، مثل جهاز العمليات المركزية، والدفاع المدني على مدار الساعة، لتسهيل تقديم شكاوي الصيانة المختلفة".

وبيّنت الشركة، أنّ مركز الاستعلامات استقبل 15 رسالة عبر صفحة "الفيسبوك"، تتعلق بخدمات الشركة المختلفة والاستعلام عن الخدمات والتبليغ عن الإشارات المختلفة.

وتابعت: "وجه المركز طواقم الشركة الفنية للتعامل مع عشرات الإشارات والتبليغات عن أعطال وصيانة وشحن أرصدة وغيرها من المهام في مختلف محافظات القطاع".

ونوّهت إلى أنّ مركز الاستعلامات يواصل العمل على مدار الساعة دون توقف، لمساندة كافة الجهود الهادفة لخدمة المواطنين من خلال التنسيق مع العديد من الأطراف.