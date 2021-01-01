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هيئة حقوقية: قرار لندن اعتبار حماس إرهابية تنكّر بريطاني جديد لحقوق الفلسطينيين

الجمعة 19 نوفمبر 2021 09:32 م / بتوقيت القدس +2GMT
هيئة حقوقية: قرار لندن اعتبار حماس إرهابية تنكّر بريطاني جديد لحقوق الفلسطينيين



غزة / سما /

قالت الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني (حشد) إن إعلان وزيرة الداخلية البريطانية "بريتي باتيل، الجمعة تصنيف حركة حماس "منظمة إرهابية" يمثل تنكرًا جديدًا لحقوق الفلسطينيين.

وأكد بيان الهيئة أن القانون الدولي قد منح الشعوب تحت الاحتلال الحربي، حقها في مقاومته بكل الأشكال، وصولا لحريته واستقلاله السياسي والاقتصادي.

كما أكدت على الإعلان البريطاني الجديد بحق حركة حماس، يقدم دليل إضافي على الانحياز البريطاني والغربي لدولة الاحتلال على حساب القانون والقضاء الدولي.

وحمّل بيان الهيئة الحكومة البريطانية، المسؤولية الدولية بوصفها شريك بأي جريمة إسرائيلية تحلق بأي فلسطيني يتمني لحركة حماس.

وقالت إن التقارير الدولية المختلفة تبرهن بالدليل القاطع أن دولة الاحتلال الإسرائيلي هي من تمارس الإرهاب الدولي بحق الشعب الفلسطيني، وأن المقاومة الفلسطينية ملتزمة بالأعراف والمواثيق الدولية المنظمة للنزاعات المسلحة الدولية.

كما حث البيان الدبلوماسية الفلسطينية والعربية والإسلامية على حد السواء للعمل الجاد من أجل ضمان تراجع الحكومة البريطانية عن قرارها الأخير، والعمل على تطوير ونشر قائمة سوداء فلسطينية وعربية يدرج فيها إسماء القادة الإسرائيليين المتهمين بارتكاب جرائم دولية من بينها جريمة الإرهاب.

#حشد #الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني #حركة حماس #بريطانيا

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