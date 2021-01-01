الدورة الـ36 لمعرض تونس الدولي للكتاب تحتفي بالقدس

تونس /سما/

احتفت الدورة الـ36 لمعرض تونس الدولي للكتاب، وفي إطار الدورة الثالثة لشعار “وردة وكتاب”، بمدينة القدس، حيث نُظمت الفعاليات الثقافية والفنية في المعرض، اليوم الجمعة، تحت شعار “القدس لنا”.

وحضر الفعاليات سفير دولة فلسطين لدى تونس هائل الفاهوم، وطاقم من السفارة، ووالي العاصمة تونس الشاذلي بوعلاق، وممثلون عن وزارة الثقافة التونسية، وجمهور تونسي غفير.

وتضمن اليوم فقرات فنية وغنائية تونسية وعربية، وقدمت فرقة القدس للدبكة فقرات من الدبكة الشعبية الفلسطينية تفاعل معها الحضور. كما جرى تكريم عدد من الصحفيين التونسيين تقديرا لجهودهم.