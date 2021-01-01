  1. الرئيسية
  2. شؤون عربية ودولية

الدورة الـ36 لمعرض تونس الدولي للكتاب تحتفي بالقدس

الجمعة 19 نوفمبر 2021 09:20 م / بتوقيت القدس +2GMT
الدورة الـ36 لمعرض تونس الدولي للكتاب تحتفي بالقدس



تونس /سما/

 احتفت الدورة الـ36 لمعرض تونس الدولي للكتاب، وفي إطار الدورة الثالثة لشعار “وردة وكتاب”، بمدينة القدس، حيث نُظمت الفعاليات الثقافية والفنية في المعرض، اليوم الجمعة، تحت شعار “القدس لنا”.

وحضر الفعاليات سفير دولة فلسطين لدى تونس هائل الفاهوم، وطاقم من السفارة، ووالي العاصمة تونس الشاذلي بوعلاق، وممثلون عن وزارة الثقافة التونسية، وجمهور تونسي غفير.

وتضمن اليوم فقرات فنية وغنائية تونسية وعربية، وقدمت فرقة القدس للدبكة فقرات من الدبكة الشعبية الفلسطينية تفاعل معها الحضور. كما جرى تكريم عدد من الصحفيين التونسيين تقديرا لجهودهم.

#معرض تونس الدولي للكتاب

الأكثر قراءة اليوم

مصادر تكشف خطة من مرحلتين لحماس لتبادل الأسرى مع إسرائيل.. والردود الإسرائيلية على بعض النقاط

تفاصيل جديدة.. اتفاق "قطري مصري" لصرف رواتب لموظفي حماس "من خلال بيع الوقود"

بعد اتهامها بأنها "رجل".. حارسة مرمى إيران تتخذ أول إجراء ضد اتحاد الأردن

كشف تفاصيل جديدة عن الجاسوس في منزل غانتس

صحيفة بريطانية: هذا هو إجمالي ثروة محمد صلاح

إعلان حماس "إرهابية" في بريطانيا .. والسجن لأنصارها 10 سنوات

"يسرائيل هيوم": إسرائيل تعلن عن “تحديث” الاتفاق الاقتصادي مع الفلسطينيين.. من أوسلو

الأخبار الرئيسية

الحية: حماس ماضية في المقاومة.. وبريطانيا ستتحمل وزر أي تصعيد إسرائيلي جراء قرارها

بينت

تغزّل إسرائيلي بتركيا وكواليس الإفراج عن الزوجين الإسرائيليين: ما علاقة برنامج "إيرتس نهديرت" الساخر؟

برج الجلاء

صحيفة عبرية: هذا ما أدرجته إسرائيل في ملفها الاستخباري لتبرر قصفها برج “الجلاء” في غزة

أول تعليق رسمي فلسطيني على قرار بريطانيا بتصنيف "حماس" منظمة إرهابية

صاروخ

كوخافي يوعز بوضع خطة هجومية لاستهداف واسع للقذائف الصاروخية في غزة

الاتصالات الفلسطينية