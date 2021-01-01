النقب: إصابتان إحداهما خطيرة في حادث انقلاب سيارة

القدس المحتلة / سما /

أصيب شخصان بجروح وصفت بأنها خطيرة ومتوسطة في حادث طرق ذاتي على شارع 80 قرب بلدة عرعرة بمنطقة النقب، مساء الجمعة.

وأفاد الناطق بلسان “نجمة داود الحمراء” أنه “تلقينا بلاغا عند الساعة 19:48 حول انقلاب سيارة على شارع 80 بمحاذاة مفرق عرعرة بالنقب، وقدم طاقم طبي العلاجات الأولية لمصابين أحدهما (28 عاما) بحالة خطيرة وغير مستقرة وهو فاقد للوعي، والآخر (20 عاما) بحالة متوسطة”.

وأحيل المصابان، على وجه السرعة، إلى مستشفى “سوروكا” في بئر السبع لتلقي العلاج.

وفتحت الشرطة ملفا للتحقيق في ملابسات الحادث.

وفي سياق حوادث الطرق، لقي الشاب نور علي حسن حبشي (18 عاما) من إكسال مصرعه في حادث طرق على شارع 71 في منطقة مرج بن عامر، صباح اليوم.