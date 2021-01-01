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الشؤون المدنية: نتابع الخطأ الذي حصل اثناء عملية تسلم جثمان الشهيد الطفل امجد ابو سلطان

الجمعة 19 نوفمبر 2021 09:00 م / بتوقيت القدس +2GMT
الشؤون المدنية: نتابع الخطأ الذي حصل اثناء عملية تسلم جثمان الشهيد الطفل امجد ابو سلطان



رام الله / سما /

اعلنت الهيئة العامة للشؤون المدنية مساء اليوم أنها تتابع  الخطأ الذي حصل اثناء عملية تسلم جثمان الشهيد الطفل امجد ابو سلطان من مدينة بيت لحم ، اذ انه وبعد وصول طواقمنا برفقة والد الشهيد واسعاف الهلال الاحمر الى النقطة المتفق عليها لتسلم الجثمان ، واثناء عملية التعرف على جثمان الشهيد تفاجئنا باحضار الجانب الاسرائيلي جثة أخرى ليست جثة الشهيد ابو سلطان وهي جثة مجهولة الهوية . 

وعليه تؤكد الهيئة انها  على تواصل مستمر مع الجانب الاسرائيلي من اجل احضار جثمان الشهيد ابو سلطان في اقرب وقت وتسليمه لعائلته  لتتم مراسم دفنه حسب الاصول الدينية .

#الشهيد الطفل امجد ابو سلطان #الهيئة العامة للشؤون المدنية

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