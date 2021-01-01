الشؤون المدنية: نتابع الخطأ الذي حصل اثناء عملية تسلم جثمان الشهيد الطفل امجد ابو سلطان

رام الله / سما /

اعلنت الهيئة العامة للشؤون المدنية مساء اليوم أنها تتابع الخطأ الذي حصل اثناء عملية تسلم جثمان الشهيد الطفل امجد ابو سلطان من مدينة بيت لحم ، اذ انه وبعد وصول طواقمنا برفقة والد الشهيد واسعاف الهلال الاحمر الى النقطة المتفق عليها لتسلم الجثمان ، واثناء عملية التعرف على جثمان الشهيد تفاجئنا باحضار الجانب الاسرائيلي جثة أخرى ليست جثة الشهيد ابو سلطان وهي جثة مجهولة الهوية .

وعليه تؤكد الهيئة انها على تواصل مستمر مع الجانب الاسرائيلي من اجل احضار جثمان الشهيد ابو سلطان في اقرب وقت وتسليمه لعائلته لتتم مراسم دفنه حسب الاصول الدينية .