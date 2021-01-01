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زاخاروفا: واشنطن لعبت الكثير في محاولاتها للتدخل في شؤون الدول

الجمعة 19 نوفمبر 2021 08:56 م / بتوقيت القدس +2GMT
زاخاروفا: واشنطن لعبت الكثير في محاولاتها للتدخل في شؤون الدول



موسكو /سما/

أكدت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، أن واشنطن "تتلاعب" في محاولات التدخل في شؤون الدول الأخرى، ولاسيما روسيا.

وأشارت زاخاروفا في تعليق لقناة "روسيا 24" التلفزيونية، إلى "مشروع القرار الذي قدمه المشرعان الأمريكيان ستيفن كوهين وجو ويلسون لمجلس النواب بالكونغرس الأمريكي، والذي طالبا فيه بعدم الاعتراف بشرعية رئاسة فلاديمير بوتين لروسيا، إن استمر في منصبه بعد مايو 2024".

وأضافت أن "مثل هذه الممارسات قد تكون مشتقة من سوء فهم واقع التدخل في شؤون الدول".

وقالت: "سوء فهم أين توجد المشاكل الحقيقية، وأين تكون افتراضية، وأين تكون وهمية أو الاعتقاد بأن المشاكل الافتراضية التي يخلقونها هي عالمهم الحقيقي... بالطبع، يجب التعامل مع هذا، لأنه يبدو بالنسبة لي أنهم لعبوا كثيرا حقا".

وسبق للسكرتير الصحفي للكرملين دميتري بيسكوف واعتبر أن "مبادرة أعضاء الكونغرس الأمريكي خير دليل على التدخل الأمريكي في شؤون الدول الأخرى"، مشيرا إلى أن "الكرملين يعتبر المبادرات من هذا القبيل مرفوضة".

يذكر أن "قرارات مجلسي النواب والشيوخ التي يتم تبنيها بشكل منفصل في كل من المجلسين، لا تتمتع بأي قوة قانونية وتكون ذات طبيعة استشارية.

وبالتالي، فإن المشرعين يعبرون عن موقفهم بشأن قضية معينة، وللفرع التنفيذي للحكومة الحق في تجاهل مثل هذه المقترحات.

#الخارجية الروسية #ماريا زاخاروفا #الولايات المتحدة

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