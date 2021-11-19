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السعودية تتبرع لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية

الجمعة 19 نوفمبر 2021 08:48 م / بتوقيت القدس +2GMT
السعودية تتبرع لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية



الرياض /سما/

تبرعت السعودية بـ50 ألف يورو لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية لدعم تأسيس مركز الكيمياء والتقنية الجديد.

وقدم سفير المملكة في هولندا المندوب السعودي الدائم لدى منظمة حظر الأسلحة الكيميائية زياد بن معاشي العطية، يوم الجمعة، لمدير عام المنظمة فرناندو آرياس، تبرع السعودية للمنظمة.

وأوضح السفير خلال مراسم التوقيع أن السعودية دائما سباقة للإسهام في كل ما من شأنه تعزيز التعاون الدولي.

وأكد أن التبرع تجسيد وامتداد لاهتمام السعودية وسياستها الثابتة والهادفة إلى تعزيز التعاون لحظر أسلحة الدمار الشامل ومنع انتشارها والتزاما باتفاقية الأسلحة الكيميائية لدورها في تعزيز السلم والأمن الدوليين.

#السعودية #منظمة حظر الأسلحة الكيميائية

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