السعودية تتبرع لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية

تبرعت السعودية بـ50 ألف يورو لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية لدعم تأسيس مركز الكيمياء والتقنية الجديد.

وقدم سفير المملكة في هولندا المندوب السعودي الدائم لدى منظمة حظر الأسلحة الكيميائية زياد بن معاشي العطية، يوم الجمعة، لمدير عام المنظمة فرناندو آرياس، تبرع السعودية للمنظمة.

وأوضح السفير خلال مراسم التوقيع أن السعودية دائما سباقة للإسهام في كل ما من شأنه تعزيز التعاون الدولي.

وأكد أن التبرع تجسيد وامتداد لاهتمام السعودية وسياستها الثابتة والهادفة إلى تعزيز التعاون لحظر أسلحة الدمار الشامل ومنع انتشارها والتزاما باتفاقية الأسلحة الكيميائية لدورها في تعزيز السلم والأمن الدوليين.

???????? #SaudiArabia has contributed €50,000 towards the new #OPCW Centre for Chemistry and Technology. The #ChemTech Centre will provide leading-edge facilities + strengthen implementation of the #ChemicalWeaponsConvention.@KSAMOFA @KSAmofaEN @KSAembassyNLhttps://t.co/VJexZq1eXb