حركة المبادرة الوطنية تصف القرار البريطاني بحق حماس بالجائر

رام الله / سما /

أدانت حركة المبادرة الوطنية الفلسطينية اليوم الجمعة، قرار وزيرة الداخلية البريطانية اعتبار حركة حماس بمنظمة إرهابية، ووصفته بالقرار الجائر الذي يعمق انحياز حكومة بوريس جونسون لحكومة الاحتلال.

وقالت الحركة في بيان صحفي:" إن هذا القرار يدمر فرص السلام العادل ويمثل اعتداءً على القانون الدولي، و حق الشعب الفلسطيني في ممارسة الديموقراطية و الدفاع عن حقوقه الوطنية".

وتابعت "كما أنه يمثل رضوخا لإملاءات رئيس حكومة الاحتلال نفتالي بنيت الذي تواصل حكومته هجماتها ضد الشعب الفلسطيني والقوى الوطنية و منظمات المجتمع المدني الفلسطيني".