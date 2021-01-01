«الديمقراطية» تدين قرار الحكومة البريطانية اعتبار حركة حماس منظمة «إرهابية»

غزة / سما /

أدانت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين قرار وزارة الداخلية البريطانية إعلان حركة حماس منظمة إرهابية، وحظر أنشطتها في كامل المملكة المتحدة.

ورأت الجبهة في بيان صدر عنها اليوم، القرار البريطاني استخفاف واستهتار بريطاني جديد وواضح لمبادئ القانون الدولي، وهو بمثابة امتداد لذات السياسات التي أنتجت وعد بلفور.

وجددت الجبهة تحذيرها من تداعيات هذا القرار، لما يشكله من استهداف مباشر للشعب الفلسطيني ومقاومته كحركة تحرر وطني من الاحتلال الذي يعدّ امتداداً للسياسة الاستعمارية البريطانية،ويعطي الضوء الأخضر للاحتلال الإسرائيلي، بالعمل على حرمان الشعب الفلسطيني من ممارسة حقوقه المشروعة في مقاومة الإحتلال .

وطالبت الجبهة بموقف رسمي وشعبي فلسطيني وعربي ودولي ضد هذا القرار الظالم، داعية في الوقت نفسه الحكومة البريطانية للتراجع عن هذا الإجراء والاعتراف بحقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف.

وختمت الجبهة بيانها مؤكدة أن حركة حماس ستبقى مكوناً أصيلاً من مكونات الشعب الفلسطيني بغض النظر عن هذا القرار المجحف والظالم حتى ينال الشعب الفلسطيني كامل حقوقه في العودة وتقرير المصير وإقامة دولته الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس بحدود عام 1967.