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أبو مرزوق: لا مستقبل لقرار بريطانيا ومشاريع كبيرة لتصفية القضية وتوطين الفلسطينيين

الجمعة 19 نوفمبر 2021 07:48 م / بتوقيت القدس +2GMT
أبو مرزوق: لا مستقبل لقرار بريطانيا ومشاريع كبيرة لتصفية القضية وتوطين الفلسطينيين



غزة / سما /

أكد عضو المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية " حماس " موسى أبو مرزوق، أن من يقفون خلف القرار البريطاني منحازون للاحتلال الصهيوني، مؤكدا أن القرار لن يكون له مستقبل، كما أن الاحتلال ليس له مستقبل على أرضنا، وسنواصل المقاومة لدحر الاحتلال.

وقال أبو مرزوق في مداخلة عبر فضائية الأقصى، إن بريطانيا تستغل انشغال الأمة العربية والإسلامية بشؤونها الداخلية، وتحاول تمرير المشاريع التي تخدم وجود الاحتلال.

وأضاف أنه بدلا من تعويض الشعب الفلسطيني عن جرائم بريطانيا ضده يجري إصدار قرارات خطيرة تدعم الاحتلال، مشددا على أن هذه القرارات تضر بحقوق الشعب الفلسطيني، وحقه في الدفاع عن نفسه وتقرير مصيره.

وأكد أبو مرزوق أن هناك مشاريع كبيرة لتصفية القضية الفلسطينية وتوطين الفلسطينيين، إلا أنها كلها ستفشل بإرادة الشعب الفلسطيني الذي يقاتل من أجل حريته وتقرير مصيره.

وطالب أمتنا العربية والإسلامية وأحرار العالم بالوقوف مع شعبنا الفلسطيني في مقاومة الاحتلال الصهيوني.

#حركة حماس #موسى أبو مرزوق #بريطانيا

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