الحملة الوطنية لاسترداد جثامين الشهداء: الاحتلال يحتجز جثامين 90 شهيداً منذ 2016

رام الله / سما /

أعلنت الحملة الوطنية لاسترداد جثامين الشهداء، اليوم الجمعة 19 نوفمبر 2021، أنه مع تسليم جثمان الشهيدة إسراء خزيمية يبقى الاحتلال 90 شهيدا محتجزا منذ عودة سياسة الاحتجاز في العام 2016.

وأضافت الحملة في تصريح صحافي، أنه وبالإضافة إلى وجود 90 شهيداً فإن هناك 254 شهيداً محتجزين في مقابر الأرقام.

والشهداء الـ 90 هم:

1 عبد الحميد أبو سرور

2 محمد ناصر طريرة

3 محمد جبارة احمد الفقيه

4 رامي محمد عورتاني

5 مصباح أبو صبيح

6 فادي قنبر

7 براء إبراهيم محمد صالح

8 عادل حسن ابراهيم عنكوش

9 اسامة احمد مصطفي عطا

10 بدر كمال مصبح

11 احمد حسن السباخي

12 شادي سامي الحمري

13 علاء سامي ابو غراب

14 محمد خير الدين البحيصي

15 احمد اسماعيل جرار

16 احمد نصر جرار

17 عبد الرحمن بني فاضل

18 مصعب زهير السلول

19 محمد الربايعة

20 يوسف أحمد عطوة العماوي

21 عطية محمد عطوة العماوي

22 عبد السلام مسامح

23 عزيز عويسات

24 رمزي النجار

25 خالد سمير عبد العال

26 محمد طارق إبراهيم دار يوسف

27 هاني محمد عودة المجدلاوي

28 وائل عبد الفتاح الجعبري

29 عطاف محمد مصلح صالح

30 رمزي أبو يابس

31 صالح عمر صالح برغوثي

32 أشرف وليد سليمان نعالوة

33 فارس بارود

34 امير دراج

35 يوسف عنقاوي

36 ياسر محمد فوزي شويكي

37 عمر أبو ليلى

38 محمد عبد المنعم محمد عبد الفتاح

39 يوسف وجيه يوسف احمد

40 نصار ماجد عمر طقاطقة

41 هاني حسن سلمان ناصر أبو سلمي

42 عبد الله أشرف عبد الغمري

43 عبد الله إسماعيل عليان الحمايدة

44 أحمد أيمن موسى العديني

45 رشاد صالح سلمان البديني

46 علاء خضر الهريمي

47 بسام امين محمد السايح

48 رعد ماجد البحري

49 بدوي خالد الشلش مسالمة

50 عبد الله ابو النصر

51 محمد هاني مسعد أبو منديل

53 محمود خالد محمود سعيد

54 فخر أبو زيد

55 محمد الناعم

56 سفيان الخواجا

57 إبراهيم حجازي هلسة

58 بهاء العواودة

59 فادي سمارة

60 احمد مصطفى عريقات

61 سعد الغرابلي

62 أشرف امين حسن هلسة

63 محمد ضامر حمدان مطر

64 سمير احمد عبد الجليل حميدي

65 بلال الرواجبة

66 الأسير كمال ابو وعر

67 محمود عمر صادق كميل

68 عاهد عبد الرحمن اخليل

69 عطالله ريان

70 محمد حسين عمرو

71 محمد أيمن محمد فني

72 عبد الله خالد دعباس

73 محمد عمر النجار

74 محمد روحي عبد الحليم حماد

75 شاهر ابو خديجة

76 اسلام غياض زاهدة

77 وفاء عبد الرحمن عبد الرزاق برادعي

78 زهدي محمد الطويل

79 جميل محمود عموري

80 مي يوسف عفانة

81 نور الدين عبد الاله جرار

82 امجد اياد حسينية

83 حازم الجولاني

84 أحمد زهران

85 محمود حميدان

86 زكريا بدوان

87 يوسف صبح

88 أمجد أبو سلطان

89 الطفل عمر أبو عصب

90 الأسير سامي العمور.