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الأمم المتحدة تطالب إسرائيل بتعويض لبنان بملايين الدولارات بشكل عاجل

الجمعة 19 نوفمبر 2021 06:59 م / بتوقيت القدس +2GMT
الأمم المتحدة تطالب إسرائيل بتعويض لبنان بملايين الدولارات بشكل عاجل



نيويورك /سما/

طالبت الأمم المتحدة إسرائيل بدفع أكثر من 856 مليون دولار للبنان بشكل فوري، تعويضا عن بقعة نفط تسببت فيها غارة جوية إسرائيلية خلال حرب لبنان الثانية.

وأقرت الجمعية العامة للأمم المتحدة بأغلبية ساحقة، قرارا يطالب إسرائيل بدفع 856.4 مليون دولار إلى لبنان تعويضا عن بقعة النفط التي تسببت فيها غارة جوية إسرائيلية يوم 15 يوليو 2006.

وصوت لصالح القرار 161 دولة من أعضاء الجمعية العامة، مقابل اعتراض 8 دول (من بينها إسرائيل والولايات المتحدة) وامتناع 7 دول أخرى عن التصويت.

وأكد القرار أن "إسرائيل تتحمل المسؤولية عن دفع تعويضات فورية إلى حكومة لبنان وإلى البلدان الأخرى التي تضررت بصورة مباشرة من البقعة النفطية، مثل سورية التي تلوثت شواطئها جزئيا".

وطلب القرار من أمين عام الأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، أن يقدم إلى الجمعية العامة خلال دورتها المقبلة في أيلول 2022 تقريرا عن تنفيذ هذا القرار.

يذكر أنه في 12 يوليو 2006 شنت إسرائيل حربا ضد لبنان، على خلفية أسر حزب الله جنديين إسرائيليين، استمرت 33 يوما، وذلك بعد تهجير نحو مليون لبناني ومقتل أكثر من ألف وجرح نحو 3000 آخرين غالبيتهم من المدنيين.

وأدت تلك الغارة حينها إلى تدمير صهاريج تخزين النفط في المنطقة المجاورة مباشرة لـ"محطة الجية" لتوليد الكهرباء في لبنان.

#الامم المتحدة #لبنان #اسرائيل #غارة جوية إسرائيلية #حرب لبنان الثانية #حزب الله

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