  1. الرئيسية
  2. شؤون عربية ودولية

لافروف يدعو تشاووش أوغلو لأخذ مخاوف روسيا إزاء تعاون تركيا وأوكرانيا العسكري على محمل الجد

الجمعة 19 نوفمبر 2021 06:55 م / بتوقيت القدس +2GMT
لافروف يدعو تشاووش أوغلو لأخذ مخاوف روسيا إزاء تعاون تركيا وأوكرانيا العسكري على محمل الجد



موسكو /سما/

بحث وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف مع نظيره التركي مولود تشاووش أوغلو هاتفيا تطورات الأزمة في جنوب شرقي أوكرانيا، ومخاوف موسكو إزاء تصدير أنقرة الأسلحة لكييف.

وأكدت الخارجية الروسية في بيان لها أن لافروف وتشاووش أوغلو خلال المكالمة التي جرت بمبادرة من الجانب التركي، بحثا بالتفصيل مستجدات الوضع في المنطقة مع التركيز على التطورات في أوكرانيا.

وشدد الجانب الروسي على أن "نهج كييف الرامي إلى التصعيد في جنوب شرقي أوكرانيا والذي يشجع عليه الشركاء الغربيون يهدد بتقويض الاستقرار بشكل خطير" في منطقة النزاع.

وجاء في البيان: "دعونا إلى التعامل بأكبر قدر ممكن من الجدية مع مخاوفنا بخصوص التعامل التركي الأوكراني في المجال التقني العسكري الذي يسهم خاصة في استمرار عسكرة أوكرانيا".

وتناولت المكالمة مسائل أخرى مطروحة على الأجندة الدولية، منها تطورات الأحداث في جنوب القوقاز ومنطقة البلقان، والملفات المطروحة على الأجندة الثنائية وجدول الاتصالات على أرفع المستويات بين الدولتين.

ويأتي هذا الاتصال في ظل إعلان الجيش الأوكراني أواخر أكتوبر الماضي عن استخدامه طائرة مسيرة تركية الصنع لأول مرة في منطقة النزاع جنوب شرقي أوكرانيا في مخالفة لاتفاقات مينسك.

#روسيا #تركيا #الخارجية الروسية #سيرغي لافروف #مولود تشاووش أوغلو

الأكثر قراءة اليوم

مصادر تكشف خطة من مرحلتين لحماس لتبادل الأسرى مع إسرائيل.. والردود الإسرائيلية على بعض النقاط

تفاصيل جديدة.. اتفاق "قطري مصري" لصرف رواتب لموظفي حماس "من خلال بيع الوقود"

سين جيم: ما أسباب تراجع الدولار أمام الشيكل؟

بعد اتهامها بأنها "رجل".. حارسة مرمى إيران تتخذ أول إجراء ضد اتحاد الأردن

كشف تفاصيل جديدة عن الجاسوس في منزل غانتس

صحيفة بريطانية: هذا هو إجمالي ثروة محمد صلاح

إعلان حماس "إرهابية" في بريطانيا .. والسجن لأنصارها 10 سنوات

الأخبار الرئيسية

برج الجلاء

صحيفة عبرية: هذا ما أدرجته إسرائيل في ملفها الاستخباري لتبرر قصفها برج “الجلاء” في غزة

أول تعليق رسمي فلسطيني على قرار بريطانيا بتصنيف "حماس" منظمة إرهابية

صاروخ

كوخافي يوعز بوضع خطة هجومية لاستهداف واسع للقذائف الصاروخية في غزة

معاريف: الهدوء على جبهة غزة مصلحة أمنية واضحة لإسرائيل.. قضايا معقدة لن تسمح بتهدئة طويلة الأمد

الصحة الفلسطينية: تسجيل 3 حالات وفاة و 230 اصابة جديدة بفيروس كورونا في غزة والضفة

الاتصالات الفلسطينية