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نيكاراغوا تعلن انسحابها من منظمة الدول الأمريكية

الجمعة 19 نوفمبر 2021 06:54 م / بتوقيت القدس +2GMT
نيكاراغوا تعلن انسحابها من منظمة الدول الأمريكية



سما / وكالات/

أعلن وزير الخارجية النيكاراغوي دينيس مونكادا، أن بلاده قررت الانسحاب من منظمة الدول الأمريكية (OAS)، بسبب تدخلها في شؤون بلاده.

وقال في كلمة بثتها قناة "TeleSUR": "أظهرت تصرفات منظمة الدول الأمريكية ضد نيكاراغوا أن مهمة هذه المنظمة هي تعزيز الهيمنة والتدخل الأمريكي في أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي".

وأضاف: "نرفض المشاركة في هذه المنظمة ونعلن إنهاء الاتصالات معها".

وحظر الرئيس الأمريكي جو بايدن دخول رئيس نيكاراغوا دانيال أورتيغا وزوجته روزاريو موريو التي تشغل منصب نائبة الرئيس وعدد كبير من وزراء البلاد ومسؤوليها إلى الولايات المتحدة.

وقال بايدن، إن "هؤلاء يشاركون في ممارسة سياسات تقوض الديمقراطية"، مشيرا إلى أن "الأعمال القمعية والتعسفية لحكومة (الرئيس دانييل) أورتيغا والذين يدعمونها تجبر الولايات المتحدة على التحرك".

من جهتها، أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية فرض عقوبات على 9 مسؤولين في نيكاراغوا وعلى مكتب المدعي العام الفدرالي، وذلك عقب إعادة انتخاب أورتيغا لولاية رابعة على التوالي في الانتخابات التي جرت في البلاد في الـ7 من نوفمبر الجاري.

ورفضت الولايات المتحدة الاعتراف بالانتخابات في نيكاراغوا، بسبب اعتقال عدد من النشطاء والصحفيين والمرشحين للرئاسة قبيل الانتخابات، وهددت بفرض عقوبات على البلاد.

#منظمة الدول الأمريكية #نيكاراغوا #الولايات المتحدة

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