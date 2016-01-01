أول تعليق رسمي فلسطيني على قرار بريطانيا بتصنيف "حماس" منظمة إرهابية

لندن /سما/

أدانت السفارة الفلسطينية لدى المملكة المتحدة اليوم قرار الحكومة البريطانية تصنيف الجناح السياسي لحركة حماس بـ "منظمة إرهابية" ، ووصفته بأنه خطوة ستجعل صنع السلام أكثر صعوبة ويقلل من دور المملكة المتحدة.

وأشارت السفارة في بيان صحفي، أن القرار أظهر المملكة المتحدة بأنها كانت مهتمة بتبني سياسة إسرائيلية صفرية أكثر من اهتمامها بمسؤوليتها التاريخية وعلاقتها بفلسطين ، أو في تعزيز الجهود للتوصل إلى سلام عادل ودائم.

وقالت: "بهذه الخطوة ، أدت الحكومة البريطانية إلى تعقيد جهود الوحدة الفلسطينية وقوضت الديمقراطية الفلسطينية". موضحة "أنها خطوة رجعية ومن جانب واحد ولن تفعل شيئًا للجهود المبذولة لتأمين نتيجة سلمية للدولتين ، وهي نتيجة تقوضها يوميًا جرائم الحرب الإسرائيلية ، بما في ذلك مشروعها الاستيطاني الاستعماري غير القانوني في الأراضي المحتلة".

ونوهت الى أن هناك حكم واحد لإسرائيل وحكم واحد للجانب الفلسطيني، مضيفة "لقد اتبعت دولة فلسطين باستمرار استراتيجية سلمية ، بما في ذلك من خلال مناشدة الهيئات الدولية مثل المحكمة الجنائية الدولية ومجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة. في هذه الجهود ، تم ثنينا باستمرار من قبل المملكة المتحدة وغيرها ".

تابع البيان. "كان الجانب الفلسطيني يطلب من العالم تطبيق القانون الدولي على قدم المساواة على جميع الأطراف ، وتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني الذي يعاني تحت الاحتلال العسكري الإسرائيلي العدواني والعنيف".

وبينت "أن انتهاكات إسرائيل للقانون الدولي والشرعية الدولية والقانون الدولي لحقوق الإنسان معروفة جيداً ، بما في ذلك للحكومة البريطانية. كيف أن إسرائيل لا تزال لا تعاني من أي عواقب بعد عقود من الانتهاكات وجرائم الحرب ، في حين أن الجانب الفلسطيني يتعرض باستمرار للمساءلة، ويظهر أن حكومة المملكة المتحدة الحالية ببساطة ليست جادة بشأن حل عادل ".

وفي ختام البيان، حث السفير الفلسطيني في المملكة المتحدة حسام زملط ، حكومة بريطانياعلى إعادة النظر في قرارها واعتماد نهج أكثر عدالة إذا كان لها أن تلعب دورًا إيجابيًا في جهود صنع السلام.