  1. الرئيسية
  2. أخبار الخليج

إعلام إسرائيلي: طائرة خاصة قادمة من السعودية وصلت إلى مطار بن غوريون

الجمعة 19 نوفمبر 2021 05:59 م / بتوقيت القدس +2GMT
إعلام إسرائيلي: طائرة خاصة قادمة من السعودية وصلت إلى مطار بن غوريون



القدس المحتلة / سما /

كشف مراسل الشؤون العسكرية في قناة "كان" الإسرائيلية ايتاي بلومنتال أن "طائرة خاصة وصلت إلى مطار بن غوريون، وكانت انطلقت من العاصمة السعودية الرياض".

وأضاف مراسل الشؤون العسكرية في تغريدة له على "توتير" أن "رحلة الطائرة شهدت أيضاً توقف دبلوماسي في عمان".

وأرفق كلماته هذه مع صور لخط رحلة الطائرة الخاصة معلّقاً: "لا أستطيع الشرح. شيء ما يحدث على الخط".

يأتي ذلك بعد أيام من نشر موقع "يديعوت أحرونوت" معلومات عن زيارة وفد ضمَّ حوالى 20 زعيماً يهودياً أميركياً، من كلّ أنحاء الولايات المتحدة، الرياض أخيراً، وعقد سلسلة لقاءات مع مسؤولين في المملكة، من بينهم ما لا يقل عن 6 وزراء وممثلين كبار للعائلة المالكة السّعودية.

وقال الموقع إن "القادة زاروا الرياض بدعوة من السعوديين، وبمباركة إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن، وذلك بعد زيارة الإمارات التي وصلوا إليها من أجل تعزيز اتفاقات أبراهام".

وقال رجل الأعمال اليهودي – الأميركي فيل روزِن إنّ "السّعوديين يُعدّون شعبهم للتّطبيع مع إسرائيل. إنَّهم يرون في إسرائيل قوّة عظمى، وينفعلون من قدرتها على الدفاع عن نفسها في المنطقة".

وفي نيسان/أبريل الماضي، قال وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان، أمس، إن "تطبيع مكانة إسرائيل داخل المنطقة سيحقق فوائد هائلة للمنطقة ككل، وسيكون مفيداً للغاية من الناحيتين الاقتصادية والاجتماعية وكذلك من المنظور الأمني". 

واعتبر بن فرحان في حديث لشبكة "سي إن إن" الأميركية، أن "إبرام أي صفقة حول تطبيع العلاقات مع إسرائيل، يعتمد على موضوع التقدم في عملية السلام بين الإسرائيليين والفلسطينيين".

#اسرائيل #السعودية #مطار بن غوريون

الأكثر قراءة اليوم

تفاصيل جديدة.. اتفاق "قطري مصري" لصرف رواتب لموظفي حماس "من خلال بيع الوقود"

سين جيم: ما أسباب تراجع الدولار أمام الشيكل؟

بعد اتهامها بأنها "رجل".. حارسة مرمى إيران تتخذ أول إجراء ضد اتحاد الأردن

كشف تفاصيل جديدة عن الجاسوس في منزل غانتس

صحيفة بريطانية: هذا هو إجمالي ثروة محمد صلاح

إعلان حماس "إرهابية" في بريطانيا .. والسجن لأنصارها 10 سنوات

أردوغان تدخّل شخصيّاً للإفراج عن إسرائيليين لماذا؟ وماذا عن اتهامات بالتجسّس؟ هل تبخّر فجأةً وضعهما “المُعقّد”؟

الأخبار الرئيسية

صاروخ

كوخافي يوعز بوضع خطة هجومية لاستهداف واسع للقذائف الصاروخية في غزة

معاريف: الهدوء على جبهة غزة مصلحة أمنية واضحة لإسرائيل.. قضايا معقدة لن تسمح بتهدئة طويلة الأمد

الصحة الفلسطينية: تسجيل 3 حالات وفاة و 230 اصابة جديدة بفيروس كورونا في غزة والضفة

اشتيه

"يسرائيل هيوم": إسرائيل تعلن عن “تحديث” الاتفاق الاقتصادي مع الفلسطينيين.. من أوسلو

مصادر تكشف خطة من مرحلتين لحماس لتبادل الأسرى مع إسرائيل.. والردود الإسرائيلية على بعض النقاط

الاتصالات الفلسطينية