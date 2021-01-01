المغرب سيوقع مع "إسرائيل" اتفاق لبناء قاعدة عسكرية جنوب مليلية

الرباط /سما/

أفادت صحيفة "إل إسبانيول" أن المغرب سيوقع مع "إسرائيل" اتفاقاً لبناء قاعدة عسكرية جنوب مدينة مليلية.

وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى أنّ "مشروع بناء القاعدة أثار مخاوف السلطات الإسبانية التي رأت فيه تهديداً أمنياً لمدينة مليلية".

وأضافت الصحيفة نفسها، أنّ "مسؤولين استخباراتيين أجانب حذّروا من هذا المشروع الذي يتجاوز اتفاقيات التطبيع، التي جرى توقيعها عام 2020"، وفق تعبيرهم.

ويأتي الإعلان عن إقامة القاعدة العسكرية، بعد أن وقعت الرباط، وتل أبيب، وواشنطن اتفاقاً ثلاثياً، في 23 كانون الأول/ديسمبر 2020، تضمن عدة مذكرات تفاهم لإقامة علاقات بين المغرب و"إسرائيل"، وصفه وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة بأنه "خريطة طريق سيعمل الأطراف الثلاثة عليها خلال المرحلة المقبلة".

وبحسب موقع "والاه" الإسرائيلي، قال بوريطة إنّ "العلاقات بين والمغرب ستكون طبيعية وستتضمن زيارات ولقاءات على كل المستويات، بما فيها المستوى السياسي الرفيع المستوى".

يذكر أن المغرب هو البلد العربي الـ4 الذي أعلن التطبيع مع "إسرائيل". ففي 15 أيلول/سبتمبر الماضي، وقعت الإمارات والبحرين في البيت الأبيض على اتفاق التطبيع مع تل أبيب في واشنطن، قبل أن ينضم السودان لاحقاً إلى التطبيع.

وفي 16 تموز/يوليو 2021، وقّعت المديرية "الوطنية" الإسرائيلية للأمن السيبراني، اتفاقية تعاون مع المغرب، هي الأولى من نوعها في مجال الأمن الإلكتروني بين الجانبين، منذ استئناف العلاقات بينهما العام الماضي.