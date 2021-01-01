  1. الرئيسية
  2. شؤون عربية ودولية

المغرب سيوقع مع "إسرائيل" اتفاق لبناء قاعدة عسكرية جنوب مليلية

الجمعة 19 نوفمبر 2021 05:57 م / بتوقيت القدس +2GMT
المغرب سيوقع مع "إسرائيل" اتفاق لبناء قاعدة عسكرية جنوب مليلية



الرباط /سما/

أفادت صحيفة "إل إسبانيول" أن المغرب سيوقع مع "إسرائيل" اتفاقاً لبناء قاعدة عسكرية جنوب مدينة مليلية.

وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى أنّ "مشروع بناء القاعدة أثار مخاوف السلطات الإسبانية التي رأت فيه تهديداً أمنياً لمدينة مليلية".

وأضافت الصحيفة نفسها، أنّ "مسؤولين استخباراتيين أجانب حذّروا من هذا المشروع الذي يتجاوز اتفاقيات التطبيع، التي جرى توقيعها عام 2020"، وفق تعبيرهم.

ويأتي الإعلان عن إقامة القاعدة العسكرية، بعد أن وقعت الرباط، وتل أبيب، وواشنطن اتفاقاً ثلاثياً، في 23 كانون الأول/ديسمبر 2020، تضمن عدة مذكرات تفاهم لإقامة علاقات بين المغرب و"إسرائيل"، وصفه وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة بأنه "خريطة طريق سيعمل الأطراف الثلاثة عليها خلال المرحلة المقبلة".

وبحسب موقع "والاه" الإسرائيلي، قال بوريطة إنّ "العلاقات بين  والمغرب ستكون طبيعية وستتضمن زيارات ولقاءات على كل المستويات، بما فيها المستوى السياسي الرفيع المستوى".

يذكر أن المغرب هو البلد العربي الـ4 الذي أعلن التطبيع مع "إسرائيل". ففي 15 أيلول/سبتمبر الماضي، وقعت الإمارات والبحرين في البيت الأبيض على اتفاق التطبيع مع تل أبيب في واشنطن، قبل أن ينضم السودان لاحقاً إلى التطبيع.

وفي 16 تموز/يوليو 2021، وقّعت المديرية "الوطنية" الإسرائيلية للأمن السيبراني، اتفاقية تعاون مع المغرب، هي الأولى من نوعها في مجال الأمن الإلكتروني بين الجانبين، منذ استئناف العلاقات بينهما العام الماضي.

#المغرب #قاعدة عسكرية #مدينة مليلية #اسرائيل

الأكثر قراءة اليوم

تفاصيل جديدة.. اتفاق "قطري مصري" لصرف رواتب لموظفي حماس "من خلال بيع الوقود"

سين جيم: ما أسباب تراجع الدولار أمام الشيكل؟

بعد اتهامها بأنها "رجل".. حارسة مرمى إيران تتخذ أول إجراء ضد اتحاد الأردن

كشف تفاصيل جديدة عن الجاسوس في منزل غانتس

صحيفة بريطانية: هذا هو إجمالي ثروة محمد صلاح

إعلان حماس "إرهابية" في بريطانيا .. والسجن لأنصارها 10 سنوات

أردوغان تدخّل شخصيّاً للإفراج عن إسرائيليين لماذا؟ وماذا عن اتهامات بالتجسّس؟ هل تبخّر فجأةً وضعهما “المُعقّد”؟

الأخبار الرئيسية

صاروخ

كوخافي يوعز بوضع خطة هجومية لاستهداف واسع للقذائف الصاروخية في غزة

معاريف: الهدوء على جبهة غزة مصلحة أمنية واضحة لإسرائيل.. قضايا معقدة لن تسمح بتهدئة طويلة الأمد

الصحة الفلسطينية: تسجيل 3 حالات وفاة و 230 اصابة جديدة بفيروس كورونا في غزة والضفة

اشتيه

"يسرائيل هيوم": إسرائيل تعلن عن “تحديث” الاتفاق الاقتصادي مع الفلسطينيين.. من أوسلو

مصادر تكشف خطة من مرحلتين لحماس لتبادل الأسرى مع إسرائيل.. والردود الإسرائيلية على بعض النقاط

الاتصالات الفلسطينية