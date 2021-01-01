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الجهاد الاسلامي تدين قرار الحكومة البريطانية بحق حركة حماس

الجمعة 19 نوفمبر 2021 05:43 م / بتوقيت القدس +2GMT
الجهاد الاسلامي تدين قرار الحكومة البريطانية بحق حركة حماس



غزة / سما /

 دانت حركة الجهاد الاسلامي في فلسطين بأشد العبارات القرار الذي اتخذته الحكومة البريطانية بحق حركة المقاومة الاسلامية "حماس" ، وبحق كل من يدعمها.

واعتبرت في بيان لها إن هذا القرار هو قرار عدائي ظالم يخدم الاحتلال الاسرائيلي ويبقي بريطانيا رهينة الموقف الاسرائيلي

واضافت:"ففي الوقت الذي كان على بريطانيا التكفير عن أخطائها التاريخية بحق الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة، فإنها تتخذ هذا القرار العدائي الذي يمس بالشعب الفلسطيني ونضاله المشروع من أجل الحرية واستعادة أرضه وحقوقه".

واكدت ان المقاومة حق مشروع للشعب الفلسطيني ، ولن تتخلى القوى الفلسطينية عن ممارسة هذا الحق بكل الأشكال ، مهما بلغ انحياز الحكومات الظالمة والمنافقة للاحتلال .

#الجهاد الاسلامي #بريطانيا #حركة حماس #المقاومة الفلسطينية #قطاع غزة

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