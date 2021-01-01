الجهاد الاسلامي تدين قرار الحكومة البريطانية بحق حركة حماس

غزة / سما /

دانت حركة الجهاد الاسلامي في فلسطين بأشد العبارات القرار الذي اتخذته الحكومة البريطانية بحق حركة المقاومة الاسلامية "حماس" ، وبحق كل من يدعمها.

واعتبرت في بيان لها إن هذا القرار هو قرار عدائي ظالم يخدم الاحتلال الاسرائيلي ويبقي بريطانيا رهينة الموقف الاسرائيلي

واضافت:"ففي الوقت الذي كان على بريطانيا التكفير عن أخطائها التاريخية بحق الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة، فإنها تتخذ هذا القرار العدائي الذي يمس بالشعب الفلسطيني ونضاله المشروع من أجل الحرية واستعادة أرضه وحقوقه".

واكدت ان المقاومة حق مشروع للشعب الفلسطيني ، ولن تتخلى القوى الفلسطينية عن ممارسة هذا الحق بكل الأشكال ، مهما بلغ انحياز الحكومات الظالمة والمنافقة للاحتلال .