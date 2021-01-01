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تعديل ساعات عمل معبر الكرامة

الجمعة 19 نوفمبر 2021 05:40 م / بتوقيت القدس +2GMT
تعديل ساعات عمل معبر الكرامة



رام الله / سما /

 أعلن نظمي مهنا مدير عام الإدارة العامة للمعابر والحدود عن تعديل ساعات عمل معبر الكرامة يوم الثلاثاء الموافق ٢٠٢١/١١/٣٠، حيث سيعمل المعبر من الساعة ١١:٣٠ صباحا حتى الساعة ٥ مساءً في كلا الاتجاهين ، وستكون ساعات عمل المعبر التجاري من الساعة ١ ظهرا حتى الساعة ٥ مساءً، وذلك بسبب اعمال الصيانة التي ستجرى للمعبر .

واكدت الادارة العامة للمعابر والحدود الفلسطينية على ضرورة التزام المسافرين بكافة إجراءات السلامة العامة، حفاظا على صحتهم، وللوقاية من فيروس كورونا.

ودعت المسافرين إلى ترتيب ساعات سفرهم بما يتناسب مع ساعات عمل المعبر لتجنب الازدحام .

#الإدارة العامة للمعابر والحدود #نظمي مهنا #معبر الكرامة

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