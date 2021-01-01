  1. الرئيسية
  2. شؤون عربية ودولية

تقديرات إسرائيلية بتحسن العلاقات مع تركيا

الجمعة 19 نوفمبر 2021 05:39 م / بتوقيت القدس +2GMT
تقديرات إسرائيلية بتحسن العلاقات مع تركيا



القدس المحتلة / سما /

كشفت صحيفة هآرتس العبرية مساء اليوم الجمعة، أن التقديرات الإسرائيلية تشير إلى إمكانية تحسن العلاقات الدبلوماسية بين إسرائيل وتركيا، على خلفية قضية الزوجين الإسرائيليين اللذان اعتقلا بتهمة التجسس على أردوغان.
 
ووفقاً للصحيفة العبرية، تشير توقعات إسرائيلية إلى أن إفراج تركيا عن زوجين إسرائيليين مشتبهين بالتجسس، أمس الخميس، من شأنه أن يقود إلى تحسين العلاقات بين إسرائيل وتركيا. 
 
وقدرت مصادر سياسية إسرائيلية أن الإفراج عن الزوجين بإمكانه أن يشق الطريق إلى تحسين العلاقات مع تركيا، وربما إلى إعادة السفيرين في الدولتين.
 
ونقلت وسائل إعلام إسرائيلية عن مسؤولين إسرائيليين ضالعين في المفاوضات حول الإفراج عن الزوجين، قولهم إن إسرائيل لم تطالب بإعطاء أي مقابل لقاء الإفراج، لكنهم أشاروا إلى أنه من الجائز أن تطلب تركيا مقابل في المستقبل. 
 
يُذكر أن السلطات الأمنية في التركية أفرجت عصر أمس عن  الزوجين موردي ونتالي فاكنين بعد تسعة أيام قضوها في الحبس بشبهة التجسس من خلال تصوير منزل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

#تركيا #اسرائيل #اعتقال الاسرائيليين #العلاقات التركية الاسرائيلية

الأكثر قراءة اليوم

تفاصيل جديدة.. اتفاق "قطري مصري" لصرف رواتب لموظفي حماس "من خلال بيع الوقود"

سين جيم: ما أسباب تراجع الدولار أمام الشيكل؟

بعد اتهامها بأنها "رجل".. حارسة مرمى إيران تتخذ أول إجراء ضد اتحاد الأردن

كشف تفاصيل جديدة عن الجاسوس في منزل غانتس

صحيفة بريطانية: هذا هو إجمالي ثروة محمد صلاح

إعلان حماس "إرهابية" في بريطانيا .. والسجن لأنصارها 10 سنوات

أردوغان تدخّل شخصيّاً للإفراج عن إسرائيليين لماذا؟ وماذا عن اتهامات بالتجسّس؟ هل تبخّر فجأةً وضعهما “المُعقّد”؟

الأخبار الرئيسية

صاروخ

كوخافي يوعز بوضع خطة هجومية لاستهداف واسع للقذائف الصاروخية في غزة

معاريف: الهدوء على جبهة غزة مصلحة أمنية واضحة لإسرائيل.. قضايا معقدة لن تسمح بتهدئة طويلة الأمد

الصحة الفلسطينية: تسجيل 3 حالات وفاة و 230 اصابة جديدة بفيروس كورونا في غزة والضفة

اشتيه

"يسرائيل هيوم": إسرائيل تعلن عن “تحديث” الاتفاق الاقتصادي مع الفلسطينيين.. من أوسلو

مصادر تكشف خطة من مرحلتين لحماس لتبادل الأسرى مع إسرائيل.. والردود الإسرائيلية على بعض النقاط

الاتصالات الفلسطينية