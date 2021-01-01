تقديرات إسرائيلية بتحسن العلاقات مع تركيا

القدس المحتلة / سما /

كشفت صحيفة هآرتس العبرية مساء اليوم الجمعة، أن التقديرات الإسرائيلية تشير إلى إمكانية تحسن العلاقات الدبلوماسية بين إسرائيل وتركيا، على خلفية قضية الزوجين الإسرائيليين اللذان اعتقلا بتهمة التجسس على أردوغان.



ووفقاً للصحيفة العبرية، تشير توقعات إسرائيلية إلى أن إفراج تركيا عن زوجين إسرائيليين مشتبهين بالتجسس، أمس الخميس، من شأنه أن يقود إلى تحسين العلاقات بين إسرائيل وتركيا.



وقدرت مصادر سياسية إسرائيلية أن الإفراج عن الزوجين بإمكانه أن يشق الطريق إلى تحسين العلاقات مع تركيا، وربما إلى إعادة السفيرين في الدولتين.



ونقلت وسائل إعلام إسرائيلية عن مسؤولين إسرائيليين ضالعين في المفاوضات حول الإفراج عن الزوجين، قولهم إن إسرائيل لم تطالب بإعطاء أي مقابل لقاء الإفراج، لكنهم أشاروا إلى أنه من الجائز أن تطلب تركيا مقابل في المستقبل.



يُذكر أن السلطات الأمنية في التركية أفرجت عصر أمس عن الزوجين موردي ونتالي فاكنين بعد تسعة أيام قضوها في الحبس بشبهة التجسس من خلال تصوير منزل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.