الصحة الفلسطينية: تسجيل 3 حالات وفاة و 230 اصابة جديدة بفيروس كورونا في غزة والضفة

رام الله / سما /

أعلنت وزيرة الصحة د. مي الكيلة، اليوم الجمعة، أن نسبة التعافي من فيروس كورونا في فلسطين بلغت 98.3% فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 0.7% ونسبة الوفيات 1% من مجمل الإصابات.

وأشارت الوزيرة إلى أن الإصابات الجديدة سجلت على النحو التالي: "طولكرم 9، الخليل 39، بيت لحم 13، رام الله 28، ضواحي القدس 3، جنين 10، طوباس 2، أريحا والأغوار 2، قلقيلية 1، نابلس 6، سلفيت 0، قطاع غزة 117".

وأضافت د. الكيلة أن حالات التعافي الجديدة توزعت حسب التالي: "طولكرم 3، الخليل 21، بيت لحم 17، رام الله 6، ضواحي القدس 8، جنين 11، طوباس 12، أريحا والأغوار 2، قلقيلية 1، نابلس 4، سلفيت 0، قطاع غزة 110".

وسجلت حالة وفاة نتيجة الإصابة بالفيروس في قطاع غزة، حالة في بيت لحم، حالة في قلقيلية

ولفتت وزيرة الصحة إلى وجود 44 مريضاً في غرف العناية المكثفة، فيما يٌعالج في مراكز وأقسام كورونا في المستشفيات في الضفة 72 مريضاً، بينهم 7 مرضى على أجهزة التنفس الاصطناعي.

