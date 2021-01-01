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مصرع شاب من إكسال وإصابات بحادث بين حافلة وسيارة قرب سجن جلبوع

الجمعة 19 نوفمبر 2021 04:27 م / بتوقيت القدس +2GMT
مصرع شاب من إكسال وإصابات بحادث بين حافلة وسيارة قرب سجن جلبوع



القدس المحتلة / سما /

 لقي شاب (18 عاما) من قرية إكسال مصرعه بحادث طرق وقع على شارع 71 في منطقة مرج بن عامر، في المقطع بين سجن “جلبوع” وكيبوتس “بيت هشيتاه”، صباح اليوم الجمعة.

وضحية الحادث هو نور علي حسن حبشي.

ووفقا للمعلومات المتوفرة فإن الحادث وقع بين حافلة ركاب وسيارة “تندر”.

وأخرجت طواقم الإنقاذ الشخص المذكور من السيارة، وأقرت طواقم طبية وفاته، وجرى نقل ثلاثة من ركاب الحافلة لتلقي العلاج في المستشفى، إذ وصفت إصاباتهم بين المتوسطة والطفيفة.

وأفاد الناطق بلسان “نجمة داود الحمراء” أن “الحادث وقع بين حافلة كانت تقل 25 راكبا، وبين مركبة، وأن سائق المركبة لقي مصرعه، وجرى نقل ثلاثة من ركاب الحافلة إلى المستشفى، أحدهم بحالة متوسطة أما الآخرين فحالتهما طفيفة”.

وفتحت الشرطة الاسرائيلية ملفا للتحقيق في ملابسات الحادث.

#قرية إكسال #حادث سير #سجن جلبوع

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