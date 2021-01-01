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سيول وفيضانات بعد هطول المطر الأول وتدفق المياه في صحراء النقب

الجمعة 19 نوفمبر 2021 04:26 م / بتوقيت القدس +2GMT
سيول وفيضانات بعد هطول المطر الأول وتدفق المياه في صحراء النقب



القدس المحتلة / سما /

 تسببت الأمطار الغزيرة التي هطلت، الليلة الماضية واليوم الجمعة، بتدفق كميات هائلة من المياه في عدد من الأودية في منطقة النقب، جنوبي البلاد.

وأحدث هطول المطر الأول فيضانات وسيول في منطقة البحر الميت وصحراء النقب.

وحذرت طواقم الطوارئ من دخول جمهور سائقين المركبات المختلفة إلى تجمعات المياه.

وحذّرت سلطة الطبيعة والحدائق الإسرائيلية، من حدوث فيضانات في مناطق الجنوب، وشددت على أنه “يمنع منعا باتا الدخول إلى الوديان المتدفقة حتى ينخفض ​​منسوب المياه تماما”.

وشددت على أن الاقتراب منها خلال هذه الفترة يشكل “تهديدا على الحياة”.

وحظرت سلطة الطبيعة والحدائق الإسرائيلية، الاقتراب من ضفاف الأنهر أثناء الفيضان، وذلك “خوفا من انهيارها”.

#منطقة النقب #النقب #امطار

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