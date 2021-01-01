بازار خيري يستهدف اسرا مهمشة في منطقة جنوب نابلس

نابلس / سما /

أقامت مديرية التنمية الاجتماعية في نابلس (مكتب حوارة الفرعي) بالشراكة مع حملة “ثمرة خير” بازارا خيريا استهدف نحو 250 اسرة من الاسر التي ترأسها نساء او الاسر كبيرة العدد، ضمن القوائم المسجلة لدى المديرية.

وتضمنت فعاليات البازار توزيع كميات من الخضار والفواكه والمعلبات بالاضافه الى احتياجات أخرى كالفرشات والحرامات والاحذية والملابس على هذه الاسر المستهدفة من منطقة جنوب المحافظ.

وقال مسؤول مكتب حواره الفرعي، عصام أبو حويلة، بان وزارة التنمية ستواصل مساندتها للاسر الفقيرة والمهمشة، وان هذا التعاون المشترك مع “ثمرة الخير” يأتي تاكيدا على اهداف الوزارة لتحقيق للكرامة الانسانية ومكافحة الفقر متعدد الابعاد.

وأشار الى ان الهدف من إقامة البازار هو التخفيف عن الأعباء الملقاة على عاتق المواطنين، خاصة في ظل مثل الظروف الصعبه التي يمر بها المجتمع الفلسطيني بكاف شرائحه.

بدورها، قالت مديرة حملة “ثمرة الخير”، بسمة العويوي، بان التعاون بين الحملة ووزارةالتنمية الاجتماعية يأتي لشفافيه المعلومات ولوجود قاعدة بيانات معتمده لدى الوزارة تساعد على تقديم الخدمات بشكل افضل للاسر الفقيرة والمهمشة .

وأشارت الى انه سيجري اقامة بازار خيري اخر في الايام المقبلة بحيث يستهدف تجمعات سكنيه اخرى في محافظه نابلس.

هذا وقد شارك في فعاليات البازار الى جانب أبو حويلة والعويوي، المرشدات الاجتماعيات: سوزان ابو خرمة، حلا صالح، منار حنني، فداء جعاريم، وعدد من المتطوعين من حملة “ثمرة خير” ومن جمعية الهلال الاحمر.