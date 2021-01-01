القبض على 5 اشخاص بحوزتهم مواد مخدرة في ضواحي القدس

القدس المحتلة / سما /

قبضت الشرطة اليوم على 5 اشخاص وضبطت بحوزتهم مواد يشتبه انها مخدرة في احد بلدات شرقي القدس المحتلة.

وذكرت ادارة العلاقات العامة والاعلام في الشرطة ،ان معلومات وصلت لفرع مكافحة المخدرات بشرطة الضواحي تفيد بقدوم 5 اشخاص بمركبة من داخل القدس الى احد بلدات شرقي القدس المحتلة وبحوزتهم كمية من المواد المخدرة على الفور تم ايقاف المركبة حسب الاصول و القبض عليهم وبتفتيشهم والمركبة عثر على 6 اكياس بداخلها مادة خضراء اللون يشتبه انها القنب الهندي المهجن بلغ وزنها ( 65 ) غرام ،وكيس بداخلة حبوب ملونه يشتبه انها الاكستازي بلغ عددها ( 46 ) حبه،وكيس بداخلة مادة بنية اللون يشتبه انها الحشيش المخدر بلغ وزنها ( 50 ) غرام .

واضافت الشرطة ،انه تم تحويل المشتبه فيهم مع المضبوطات الى قسم التحقيقات من اجل استكمال الاجراءات اللازمة تمهيدا لتحويلهم الى النيابة العامة لاتخاذ المقتضى القانوني اصولا.