22 اصابة خلال مواجهات مع جيش الاحتلال في بيتا وبيت دجن

نابلس / سما /

أصيب 22 مواطنًا اليوم الجمعة، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي، عقب مسيرات ضد إقامة بؤرتين استيطانيتين في بلدة بيتا جنوب نابلس وفي قرية بيت دجن شرق نابلس.

وأفاد مدير الإسعاف والطوارئ في الهلال الأحمر الفلسطيني أحمد جبريل في تصريح له، بأن حصيلة المواجهات في جبل صبيح ببلدة بيتا هي 14 إصابة بالغاز المسيل للدموع، وإصابة بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، ولا تزال المواطهات متواصلة، بينما كانت حصيلة المواجهات في بيت دجن 7 بحالات اختناق بالغاز المسيل للدموع وعولجت ميدانيا، وقد انتهت المواجهات في بيت دجن.