بينيت: تطعيم الأطفال ضد كورونا سيبدأ يوم الثلاثاء القادم

القدس المحتلة / سما /

أعلن رئيس الوزراء الاسرائيلي نفتالي بينيت اليوم الجمعة، أن حملة التطعيم ضد كورونا للأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 5-11 عام ستنطلق الثلاثاء القادم.

وقال بينيت: "العالم وخاصة أوروبا الغربية في موجة حمراء جديدة من فيروس كورونا، نحن مصممون على حماية مواطني إسرائيل من المرض وعواقبه الاقتصادية، الان نواجه تفشي الوباء عند الأطفال، 49٪ ممن تم التحقق منهم تتراوح أعمارهم بين 11 و 0 عام".

وأضاف بينيت: "واجبنا الأول كآباء هو ببساطة حمايتهم والإعتناء بهم، لذلك علينا جميعًا تطعيم اطفالنا باسرع وقت".