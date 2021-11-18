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الأمير تركي الفيصل يثير جدلا بتصريحه حول “القنبلة النووية السعودية”- (فيديو)

الجمعة 19 نوفمبر 2021 03:50 م / بتوقيت القدس +2GMT
الأمير تركي الفيصل يثير جدلا بتصريحه حول “القنبلة النووية السعودية”- (فيديو)



الرياض /سما/

تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي التصريحات التي أدلها بها رئيس الاستخبارات السعودية الأسبق، الأمير تركي الفيصل عن القنبلة النووية السعودية.

تصريحات الأمير الفيصل جاءت خلال مقابلة أجراها على قناة MSNBC حيث سئل عما إذا كانت المملكة العربية السعودية ستطور قنبلة نووية إذا ما ظنت أن إيران تتحرك صوب ذلك؟ ليجيب الأمير قائلا: “قلت بصورة علنية سابقا إنه يجب علينا القيام بكل ما هو ضروري بما في ذلك الحصول على المعرفة لتطوير قنبلة في سبيل الدفاع عن أنفسنا ضد احتمال إيران مسلحة نوويا..”، بحسب ما نقلت قناة سي إن إن.

وتابع الأمير قائلا: “أنا لست في الحكومة (السعودية) لأقول ما ستقوم به الحكومة ولكن هذا هو رأيي الشخصي”.

ويذكر أن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، قال في تصريحات سابقة العام 2018، إنه إذا طورت إيران قنبلة نووية فستفعل المملكة العربية السعودية الشيء نفسه في أسرع وقت، وذلك وفقا لمقتطفات من مقابلة مع قناة “CBS” الإخبارية الأمريكية.

وردا على سؤال في المقابلة ذاتها عن سبب المنافسة بين إيران والسعودية في المنطقة، قال الأمير محمد بن سلمان إن “إيران ليست منافسا للسعودية. جيشها ليس ضمن أقوى 5 جيوش في العالم الإسلامي. الاقتصاد السعودي أكبر من الاقتصاد الإيراني. إيران بعيدة جدا عن أن تكون مساوية للسعودية”.

#مواقع التواصل الاجتماعي #الاستخبارات السعودية #الأمير تركي الفيصل #القنبلة النووية السعودية #السعودية

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