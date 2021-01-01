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بينيت ولابيد يحفزان بريطانيا على تصنيف حماس "إرهابية"

الجمعة 19 نوفمبر 2021 03:42 م / بتوقيت القدس +2GMT
بينيت ولابيد يحفزان بريطانيا على تصنيف حماس "إرهابية"



القدس المحتلة / سما /

شكر رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت في تغريده له على تويتر ظهر اليوم الجمعة رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون على نيته إدراج حمـاس على قائمة المنظمات الإرهابية في بريطاني".
 
من جهته أشار وزير الخارجية الإسرائيلي يائير لابيد في تغريده له على "تويتر"، إلى أن "قرار بريطانيا المتوقع بإعلان حمـاس جميع أذرعها منظمة "إرهابية" هو إنجاز آخر لوزارة الخارجية".
 
وأضاف لابيد في تغريدته "هذا القرار جاء نتيجة جهود رئيس الوزراء بينيت ووزير الدفاع غانتس، وجاء بعد حوار وعمل سياسي وكجزء من تعزيز العلاقات مع بريطانيا".
 
وقال "أشكر وزيرتا الداخلية والخارجية البريطانيتين وكل الحكومة لقرارهم اعتبار حمـاس بجميع أذرعها منظمة "إرهابية"، هذا قرار مهم ويمنح أجهزة الأمن البريطانية أدوات إضافية لمنع استمرار تعاظم حمـاس".
 
وكانت صحيفة الغارديان اللندنية قد قالت، صباح اليوم الجمعة، إن "وزارة الداخلية البريطانية تنوي إدراج حركة حماس على قائمة الإرهاب الدولية".

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