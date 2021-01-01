اللاجئون الفلسطينيون : الاونروا مسؤولية عالمية.. بقلم : فيليب لازرايني

الكاتب هو مفوض عام وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين

اجتمع ممثلو المجتمع الدولي هذا الأسبوع في بروكسل لدعم ملايين لاجئي فلسطين المنتشرين في جميع أنحاء الشرق الأوسط.

قامت حكومتا الأردن والسويد ، أحدهما مضيف لأكبر مجتمع للاجئين الفلسطينيين في المنطقة ، والثاني مدافع قوي عن حقوق اللاجئين ، برعاية مؤتمر لدعم واحدة من أقدم مجتمعات اللاجئين ، والتي تنبع معاناتهم في المقام الأول من غياب حل سياسي يشملهم.

تأسست الأونروا (وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين) في عام 1948 في أعقاب الصراع العربي الإسرائيلي على ما كان يُفترض بأن تاسيسها سيكون مؤقتا بتوقع عودة اللاجئين الفلسطينيين بسرعة إلى ديارهم عند انتهاء القتال.

ونظرًا لأن المجتمع الدولي فشل في إيجاد حل سياسي للصراع بعد 70 عامًا ، واصلت الأونروا تقديم المساعدة الإنسانية المنقذة للحياة والخدمات الحيوية مثل الصحة والتعليم لأجيال من اللاجئين الذين خلقهم الصراع غير المستقر.

إن السياسة الإقليمية ، والأولويات العالمية المتنافسة ، يصاحبها حملة تضليل متعمد تسعى للاسف إلى تفكيك الوكالة وتهدد المهمة الحاسمة لإحدى قصص النجاح الحقيقية للأمم المتحدة.

وبموجب التفويض الاممي ، تقدم الأونروا خدمات شبيهة بالحكومة لمجتمع نازح.

ويعمل اللاجئون الفلسطينيون في مدارس الأونروا وعيادات الرعاية الصحية والخدمات الاجتماعية الأخرى بشكل حصري تقريبًا ، حيث يتم تعيينهم جميعًا بشكل مباشر ويتم دفع أجورهم المحلية مقارنة بأقرانهم في المؤسسات الحكومية.

وتفيد خدمات الأونروا عالية الجودة ملايين لاجئي فلسطين في جميع أنحاء لبنان وسوريا والأردن والضفة الغربية (بما في ذلك القدس الشرقية) وغزة.

وعلى سبيل المثال ، تدير الوكالة أحد أكثر الأنظمة التعليمية شمولاً في الشرق الأوسط: 708 مدرسة تعلم أكثر من 540.000 فتاة وفتى فيما أظهرت دراسة حديثة مشتركة بين البنك الدولي والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بشكل تجريبي أن مخرجات الأونروا التعليمية هي من بين الأفضل في المنطقة وبتكاليف وحدة أقل من التعليم العام.

ويقدم برنامج الأونروا الصحي ، وهو برنامج رائد آخر ، خدمات رعاية صحية أولية أساسية ومنقذة للحياة وشاملة لمليوني لاجئ فلسطيني يستخدمون نظام الأونروا بمعدل 8.5 مليون زيارة مريض سنويًا وعلى مدار العام الماضي ، دعم البرنامج الصحي بشدة إطلاق برنامج لقاح COVID-19 في جميع أنحاء المنطقة.

وتمنع المساعدات الغذائية والنقدية التي تقدمها الأونروا لاجئي فلسطين من السقوط في براثن الفقر ومن الاضطرار إلى اللجوء إلى آليات التكيف السلبية ، مثل عمالة الأطفال أو الزواج المبكر أو الهجرة عبر طرق خطرة.

ولكن في حين أن وجود الوكالة متجذر في القانون الدولي ، فإن تمويلها ليس مستقرًا ولا يمكن التنبؤ به حيث يتم تمويل الأونروا في الغالب من خلال المساهمات الطوعية من الحكومات المانحة وهذا يعني أن مبلغ المال الذي تتلقاه الوكالة كل عام يخضع لأهواء الحكومات ويمكن خفض التمويل ، إن لم يكن قطعه بالكامل ، لأسباب تتعلق بالنفعية السياسية.

تعب المتبرع

إن الصراعات التي نشأت منذ ذلك الحين ، والتقلبات في المنطقة ، والأولويات الإنسانية المتنافسة ، وإرهاق المانحين ، عملت جميعها ضد الأونروا وضد الموارد التي تتطلبها خدماتها الصحية والتعليمية والاجتماعية.

في عام 2021 ، رحبت الأونروا باستئناف شراكتها التاريخية مع الولايات المتحدة الأمريكية. حيث إن المبلغ الذي يزيد عن 318 مليون دولار [281 مليون يورو] من هذا الشريك الثابت هو علامة كبيرة على الإيمان الذي تضعه الولايات المتحدة في الأونروا ، وبقدرتها على المساهمة في الاستقرار في منطقة شديدة التقلب وبلا شك إنه نوع الدعم الذي سمح ، إلى حد كبير ، لملايين لاجئي فلسطين بالوصول إلى الخدمات على مر السنين.

ولكن للأسف ، فإن عودة الولايات المتحدة قد قابلها انخفاض خجول من قبل المانحين التقليديين أوغياب المشاركة المالية من دول في الشرق الأوسط اوقف المستوى التراكمي للتمويل على مدى السنوات العشر الماضية في حين زادت الاحتياجات في منطقة تعرضت لأزمات متعددة بشكل كبير.

إنه لأمر محير للعقل أن الأونروا يجب أن تتوسل باستمرار للحصول على المال للحفاظ على عملياتها الحيوية.

إنني أحث مجتمع المانحين على الاعتراف بأن الدعم السياسي والمالي أساسيان لدور الأونروا ومفتاح لقدرتها على المساهمة في استقرار المنطقة وإنني أحث مجتمع المانحين على الالتزام بالتمويل متعدد السنوات ، للسماح للأونروا ، على غرار الكيانات الحكومية ، بالتخطيط ، على أساس ميزانيات متعددة السنوات ، لمواصلة خدماتها وتحديثها ورفع مستواها بشكل منتظم.

إن رفاه اللاجئين الفلسطينيين وحمايتهم ليست مشكلة شرق أوسطية - إنها مسؤولية العالم.

ان الأونروا هي الأداة الوحيدة في صندوق أدوات العالم لتلبية احتياجات هؤلاء اللاجئين ولا يمكن لأي وكالة أخرى أو مجموعة من الوكالات أن تحل محل الدور الشامل الذي تلعبه الأونروا ، بما في ذلك الحفاظ على الأمل بمستقبل أفضل للاجئي فلسطين.

لا يمكن الاستغناء عن الأونروا في منطقة مليئة بالصراعات والأزمات ولا يمكن الاستغناء عنه حتى يتم التوصل إلى حل سياسي عادل ودائم يشمل مستقبل لاجئي فلسطين.

عن الاوبزيرفير الربيطانية