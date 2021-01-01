رام الله / سما /

قام 3 مستوطنين فجر اليوم الجمعة، بتخريب إطارات مركبات في حي الشيخ جراح في مدينة القدس.

وأوضح عاصم البشيتي من لجنة حي الشيخ جراح، أن 3 مستوطنين مقنعين اقتحموا حي الشيخ جراح فجرا- حسب كاميرات المراقبة- وقاموا بتخريب إطارات حوالي 13 مركبة، لعدة عائلات : البشيتي، الغزاوي، ناصر الدين، ومركبة مركونة في ساحة عامة، إضافة الى مركبة دبلوماسية.

وأضاف البشيتي أنه تم إبلاغ الشرطة، وقامت بالحضور الى الموقع وأخذت البصمات إضافة الى تصوير المركبات .

وقال الشاب كريم ادكيدك من لجنة حي الشيخ جراح، أن هذا الاعتداء ليس الأول على ممتلكات الأهالي في الحي، وللأسف الشرطة لم تعتقل المستوطنين، الحي وشوارعه ومبنى "التأمين الوطني" يوجد كاميرات مراقبة، ويمكن معرفة المعتدين واعتقالهم على الفور.

[بينهم مركبة دبلوماسية- مستوطنون يخربون اطارات 13 مركبة في الشيخ جراح]