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بينيت يرحب بتقارير حول عزم بريطانيا إدراج "حماس" على لائحة الإرهاب

الجمعة 19 نوفمبر 2021 11:15 ص / بتوقيت القدس +2GMT
بينيت يرحب بتقارير حول عزم بريطانيا إدراج "حماس" على لائحة الإرهاب



القدس المحتلة / سما /

رحب رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت، بتقارير تفيد بسعي وزارة الداخلية البريطانية لإدراج حركة حماس" بجناحيها السياسي والعسكري على لائحة الإرهاب.

وقال بينيت في تغريدة عبر "تويتر": "ببساطة حماس منظمة إرهابية، الذراع السياسي يمكنها من العمل العسكري. نفس الإرهابيين، فقط بالبدلات. شكرا لك وتقدير كبير لصديقي (رئيس الوزراء البريطاني) بوريس جونسون على القيادة في هذا الموضوع".

وأفادت صحيفة "الغارديان" البريطانية بأن وزيرة الداخلية البريطانية بريتي باتيل، من المقرر أن تعلن مساء اليوم الجمعة، عن هذا القرار في خطاب في العاصمة الأمريكية واشنطن خلال مؤتمر حول الأمن.

يذكر أنه سبق للسلطات البريطانية ان قامت بتصنيف الجناح العسكري للحركة منظمة إرهابية.

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