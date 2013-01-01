  1. الرئيسية
  2. شؤون عربية ودولية

أردوغان يطالب إسرائيل بالتعبير عن امتنان علني بعد الإفراج عن الزوجين المحتجزين

الجمعة 19 نوفمبر 2021 10:43 ص / بتوقيت القدس +2GMT
أردوغان يطالب إسرائيل بالتعبير عن امتنان علني بعد الإفراج عن الزوجين المحتجزين



القدس المحتلة / سما /

أفادت القناة 12 الإسرائيلية بأن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان طلب من القيادة الإسرائيلية أن تعبر علنا عن امتنانها بعد مساعدته بالإفراج عن الزوجين الإسرائيليين اللذين كانا محتجزين.اسرائيل توجه شكر لأردوغان

وقال التقرير إن "أردوغان مهتم بشكل خاص بالحصول على مكالمات هاتفية تقديرية من رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت والرئيس إسحاق هرتصوغ"، مشيرا إلى أن "أردوغان قال لبينيت خلال الاتصال الذي استمر لحوالي 15 دقيقة، إن حقيقة أن ناتالي أوكنين لديها ابن يبلغ من العمر خمس سنوات من ذوي الاحتياجات الخاصة كان عاملا في الإسراع بإطلاق سراحها".

وقد شكر بينيت أردوغان على "مشاركته الشخصية" في إطلاق سراح الزوجين، وعبر عن تقديره لتعامل الجانب التركي مع القضية على جميع المستويات في الأيام الأخيرة من أجل حل الأمر.

وطبقا لمكتب بينيت، يعد هذا الاتصال "الأول من نوعه" بين رئيس وزراء إسرائيلي والرئيس التركي منذ العام 2013.

وكان الزوجان الإسرائيليان موردي ونتالي اوكنين، وصلا فجر يوم أمس الخميس إلى تل أبيب من تركيا بعدما احتجزا هناك للاشتباه بتورطهما بأنشطة تجسس بسبب تصويرهما القصر الرئاسي في اسطنبول.

المصدر: "تايمز أوف إسرائيل"

الأكثر قراءة اليوم

"الشاباك" يعلن اعتقال جاسوس لايران في منزل غانتس

صحيفة عبرية: دولة عربية قادت الوساطة للإفراج عن المعتقلين الإسرائيليين في تركيا

إسرائيل تكشف سر فشل "جاسوس إيران" داخل منزل وزير الجيش

سين جيم: ما أسباب تراجع الدولار أمام الشيكل؟

صحيفة بريطانية: هذا هو إجمالي ثروة محمد صلاح

بعد اتهامها بأنها "رجل".. حارسة مرمى إيران تتخذ أول إجراء ضد اتحاد الأردن

اكتشاف أسرع حركة في جسم الانسان .."لن تتخيلها أبدا" (صور وفيديو)

الأخبار الرئيسية

الصحة بغزة : وفاة واحدة و117 إصابة بكورونا

rkKoxyVOt_0_0_850_479_0_x-large

كشف تفاصيل جديدة عن الجاسوس في منزل غانتس

تفاصيل جديدة.. اتفاق "قطري مصري" لصرف رواتب لموظفي حماس "من خلال بيع الوقود"

ابو احمد فؤاد

أبو أحمد فؤاد: أبو مازن عطّل الانتخابات.. ولن نشارك في أي حكومة قائمة على أساس اتفاق أوسلو

b86e919d-c319-4eae-a6a6-b09ebfa26baf

تفاصيل اجتماع الرئيس عباس مع أمناء سر وأعضاء أقاليم حركة "فتح" في مصر وسوريا ولبنان

الاتصالات الفلسطينية