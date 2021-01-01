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الصحة بغزة : وفاة واحدة و117 إصابة بكورونا

الجمعة 19 نوفمبر 2021 10:39 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الصحة بغزة : وفاة واحدة و117 إصابة بكورونا



غزة/ سما /

 أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، اليوم الجمعة، تسجيل حالة وفاة واحدة، و117 إصابة جديدة بفيروس كورونا، في آخر 24 ساعة.

وأشارت الوزارة إلى أنها أجرت 685 فحصًا مخبريًا.

وذكرت أنه تسجيل 110 حالة تعافٍ جديدة من المصابين بالفيروس.

وبلغ إجمالي المصابين في القطاع 186242، بينهم 1789 حالة نشطة، و182825 حالة تعافٍ و1628 حالات وفاة.

وأشارت الوزارة إلى أن إجمالي الحالات التي تحتاج لرعاية طبية في المستشفى 68، وإجمالي الحالات الخطيرة والحرجة 45.

وبلغ إجمالي الجرعات التي وصلت قطاع غزة 1606760 جرعة، فيما تلقى اللقاح 494444.

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