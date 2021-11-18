مالية غزة تنشر إحصائية عمل دوائر الجمارك بالمعابر خلال أمس

نشرت وزارة المالية في غزة، اليوم الجمعة، إحصائية عمل دوائر الجمارك بالمعابر، ليوم أمس الخميس.
وفيما يلي الإحصائية، كما نشرتها الوزارة:
احصائية عمل وزارة المالية بالمعابر ليوم أمس الخميس 18/11/2021:
معبر كرم أبو سالم التجاري
التعامل مع (487) شاحنة
استيراد عدد 448 شاحنة
تصدير عدد 29 شاحنة
معبر رفح التجاري:
استيراد 242 شاحنة تتنوع أصنافها بين (لحوم مجمدة،أسماك طازجة، ألبان وأجبان، بقوليات، بذور زراعية،طحين، أعلاف، زيت سيرج، شيبسي، حصمة، أسمنت أسود، مواد تنظيف، أخشاب، ألواح زجاج، كراميكا ، لوازم سيارات،العاب، اكسسوارات ونثريات)
تصدير شاحنةواحدة (1) حديد خردة
كميات البترول الواردة:
استيراد 16 شاحنة سولار
استيراد 5 شاحنات بنزين
استيراد 55 شاحنة غاز
ادخال 14 شاحنة سولار لمحطة توليد الكهرباء
معبر رفح البري:
متابعة مغادرة 537 مسافر.
اتمام اجراءات جمركية ل498 مسافر وصلوا من الجانب المصري.