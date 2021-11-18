مالية غزة تنشر إحصائية عمل دوائر الجمارك بالمعابر خلال أمس

غزة/ سما /

نشرت وزارة المالية في غزة، اليوم الجمعة، إحصائية عمل دوائر الجمارك بالمعابر، ليوم أمس الخميس.

وفيما يلي الإحصائية، كما نشرتها الوزارة:

احصائية عمل وزارة المالية بالمعابر ليوم أمس الخميس 18/11/2021:

معبر كرم أبو سالم التجاري

التعامل مع (487) شاحنة

استيراد عدد 448 شاحنة

تصدير عدد 29 شاحنة

معبر رفح التجاري:

استيراد 242 شاحنة تتنوع أصنافها بين (لحوم مجمدة،أسماك طازجة، ألبان وأجبان، بقوليات، بذور زراعية،طحين، أعلاف، زيت سيرج، شيبسي، حصمة، أسمنت أسود، مواد تنظيف، أخشاب، ألواح زجاج، كراميكا ، لوازم سيارات،العاب، اكسسوارات ونثريات)

تصدير شاحنةواحدة (1) حديد خردة

كميات البترول الواردة:

استيراد 16 شاحنة سولار

استيراد 5 شاحنات بنزين

استيراد 55 شاحنة غاز

ادخال 14 شاحنة سولار لمحطة توليد الكهرباء

معبر رفح البري:

متابعة مغادرة 537 مسافر.

اتمام اجراءات جمركية ل498 مسافر وصلوا من الجانب المصري.