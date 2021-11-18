  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

مالية غزة تنشر إحصائية عمل دوائر الجمارك بالمعابر خلال أمس

الجمعة 19 نوفمبر 2021 10:28 ص / بتوقيت القدس +2GMT
مالية غزة تنشر إحصائية عمل دوائر الجمارك بالمعابر خلال أمس



غزة/ سما /

نشرت وزارة المالية في غزة، اليوم الجمعة، إحصائية عمل دوائر الجمارك بالمعابر، ليوم أمس الخميس.

وفيما يلي الإحصائية، كما نشرتها الوزارة: 

احصائية عمل وزارة المالية بالمعابر ليوم أمس الخميس 18/11/2021:

معبر كرم أبو سالم التجاري

التعامل مع (487) شاحنة

استيراد عدد 448 شاحنة

تصدير عدد 29 شاحنة  

معبر رفح التجاري:

 استيراد 242 شاحنة تتنوع أصنافها بين (لحوم مجمدة،أسماك طازجة، ألبان وأجبان، بقوليات، بذور زراعية،طحين، أعلاف، زيت سيرج، شيبسي، حصمة، أسمنت أسود، مواد تنظيف، أخشاب، ألواح زجاج، كراميكا ، لوازم سيارات،العاب، اكسسوارات ونثريات) 

تصدير شاحنةواحدة (1) حديد خردة

كميات البترول الواردة:

 استيراد 16 شاحنة سولار

استيراد 5 شاحنات بنزين

استيراد 55 شاحنة غاز

ادخال 14 شاحنة سولار لمحطة توليد الكهرباء

معبر رفح البري:

متابعة مغادرة 537 مسافر.

اتمام اجراءات جمركية ل498 مسافر وصلوا من الجانب المصري.

الأكثر قراءة اليوم

"الشاباك" يعلن اعتقال جاسوس لايران في منزل غانتس

صحيفة عبرية: دولة عربية قادت الوساطة للإفراج عن المعتقلين الإسرائيليين في تركيا

إسرائيل تكشف سر فشل "جاسوس إيران" داخل منزل وزير الجيش

سين جيم: ما أسباب تراجع الدولار أمام الشيكل؟

صحيفة بريطانية: هذا هو إجمالي ثروة محمد صلاح

بعد اتهامها بأنها "رجل".. حارسة مرمى إيران تتخذ أول إجراء ضد اتحاد الأردن

اكتشاف أسرع حركة في جسم الانسان .."لن تتخيلها أبدا" (صور وفيديو)

الأخبار الرئيسية

الصحة بغزة : وفاة واحدة و117 إصابة بكورونا

rkKoxyVOt_0_0_850_479_0_x-large

كشف تفاصيل جديدة عن الجاسوس في منزل غانتس

تفاصيل جديدة.. اتفاق "قطري مصري" لصرف رواتب لموظفي حماس "من خلال بيع الوقود"

ابو احمد فؤاد

أبو أحمد فؤاد: أبو مازن عطّل الانتخابات.. ولن نشارك في أي حكومة قائمة على أساس اتفاق أوسلو

b86e919d-c319-4eae-a6a6-b09ebfa26baf

تفاصيل اجتماع الرئيس عباس مع أمناء سر وأعضاء أقاليم حركة "فتح" في مصر وسوريا ولبنان

الاتصالات الفلسطينية