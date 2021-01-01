  1. الرئيسية
  2. الرياضة

بعد اتهامها بأنها "رجل".. حارسة مرمى إيران تتخذ أول إجراء ضد اتحاد الأردن

الجمعة 19 نوفمبر 2021 08:50 ص / بتوقيت القدس +2GMT
بعد اتهامها بأنها "رجل".. حارسة مرمى إيران تتخذ أول إجراء ضد اتحاد الأردن



وكالات

خرجت حارسة مرمى منتخب إيران الكروي للسيدات، زهرة كودايي عن صمتها، كاشفة عن أول تحرك تجاه الاتحاد الأردني لكرة القدم.


وقالت كودايي، إنها "ستلاحق الاتحاد الأردني لكرة القدم أمام القضاء، بتهمة التنمر"، مؤكدة أن الهدف من ذلك هو "رد الاعتبار واستعادة الكرامة"، بعد تشكيكه بشكل علني في جنسها واحتمال كونها ليست إمرأة، وأضافت بأن ذنبها الوحيد أنها ليست جميلة.

ودعا الاتحاد الأردني لكرة القدم، الأحد الماضي، الاتحاد الآسيوي للتحقق من جنس إحدى لاعبات منتخب إيران، التي شاركت في مباراة نهائي تصفيات كأس آسيا، وفازت بها إيران بركلات الترجيح، مشددا على أن المنتخب الإيراني له سوابق في اتخاذ مثل هذه الوسائل، من خلال إشراك لاعبين ذكور على أنهم لاعبات سيدات ضمن منتخب السيدات، وتعاطي المنشطات.

من جانبها، ردت مدربة المنتخب الإيراني لكرة القدم الخاصة بالسيدات، مریم إیراندوست، على مطالبة الاتحاد الأردني لكرة القدم، واعتبرت مریم إیراندوست، في تصريحات مع "وكالة أنباء الرياضة الإيرانية- ورزش سه"، هذه الشائعات مجرد ذريعة لعدم قبول الهزيمة أمام الإيرانيات.

وقالت وسائل إعلام أردنية إن "الاتحاد الآسيوي لكرة القدم أوضح أن نتائج التحقق أثبتت أن جنس اللاعبة الإيرانية أنثى"، مخاطبا الاتحاد الأردني لكرة القدم بالنتيجة النهائية حول الشكوى المقدمة، فيما نفى الاتحاد الأردني، تلقيه ردا من الاتحاد الآسيوي بشأن طلب التحقق من جنس إحدى لاعبات منتخب إيران للسيدات، مؤكدا أنه يحترم الخصوصية الشخصية للجميع وهو ما دفعه لعدم تحديد اسم أي لاعبة أو مركزها أو ما يشير إليها، حفاظا على السرية والخصوصية والبعد عن التشهير، بخلاف ما يتم تداوله من قبل بعض وسائل الإعلام.

وحقق المنتخب الإيراني للسيدات إنجازا تاريخيا بتأهله للمرة الأولى في تاريخه لبطولة أمم آسيا، بعد تغلبه في المباراة الحاسمة على نظيره الأردني، بركلات الترجيح (4-2) التي تألقت فيها الحارسة "المشكوك في جنسها".

وشهدت مواقع التواصل الاجتماعي تعاطفا كبيرا مع الحارسة الإيرانية.

الأكثر قراءة اليوم

"الشاباك" يعلن اعتقال جاسوس لايران في منزل غانتس

صحيفة عبرية: دولة عربية قادت الوساطة للإفراج عن المعتقلين الإسرائيليين في تركيا

إسرائيل تكشف سر فشل "جاسوس إيران" داخل منزل وزير الجيش

ما سبب وفاة الفنان السوري زهير رمضان "أبو جودت"؟

سين جيم: ما أسباب تراجع الدولار أمام الشيكل؟

أول تعليق من "MBC" على منح جورج قرداحي مكافأة اقتربت من 2 مليون دولار

صحيفة بريطانية: هذا هو إجمالي ثروة محمد صلاح

الأخبار الرئيسية

معاريف تكشف تفاصيل جديدة حول صرف منحة قطر لموظفي غزة "من خلال بيع الوقود"

ابو احمد فؤاد

أبو أحمد فؤاد: أبو مازن عطّل الانتخابات.. ولن نشارك في أي حكومة قائمة على أساس اتفاق أوسلو

b86e919d-c319-4eae-a6a6-b09ebfa26baf

تفاصيل اجتماع الرئيس عباس مع أمناء سر وأعضاء أقاليم حركة "فتح" في مصر وسوريا ولبنان

الجهاد الاسلامي توضح حقيقة "أنباء" عرضٍ مصريٍ لتهدئة طويلةٍ بين المقاومة واسرائيل

الرباعية الدولية

الرباعية الدولية قلقة إزاء التطورات في غزة والضفة.. وتداعيات الأزمة المالية للسلطة الفلسطينية

الاتصالات الفلسطينية