  1. الرئيسية
  2. شؤون إسرائيلية

هآرتس: 18 جريمة قتل وإطلاق نار تجاه فلسطينيين بدون مقاضاة أي جندي

الجمعة 19 نوفمبر 2021 08:14 ص / بتوقيت القدس +2GMT
هآرتس: 18 جريمة قتل وإطلاق نار تجاه فلسطينيين بدون مقاضاة أي جندي



القدس المحتلة / سما /

 نشرت صحيفة هآرتس العبرية، اليوم الجمعة، تحقيقًا مطولًا حول العديد من الأحداث التي شهدتها الضفة الغربية في العامين الأخيرين، وأدت لاستشهاد وإصابات خطيرة لـ 18 فلسطينيًا.

وبحسب الصحيفة، فإن من بين 18 حالة قتل وإيقاع إصابات خطيرة لفلسطينيين على يد الجنود الإسرائيليين، لم يتم مقاضاة أي من الجنود الذين ارتكبوا تلك الجرائم، أو معرفة ما جرى في التحقيقات معهم.

وأشارت الصحيفة، إلى أنها توجهت إلى الناطق باسم الجيش الإسرائيلي لمعرفة نتائج التحقيقات في تلك الجرائم، وتبين أنه تم إغلاق التحقيقات في 5 منها بحجة أنه لا توحد أدلة كافية لاتخاذ أي إجراءات قانونية، في حين لا زالت القضايا الأخرى قيد التحقيق ولم يتخذ بشأنها أي إجراءات.

وسردت الصحيفة تفاصيل استشهاد وإصابة عدد من الحالات من بينها أطفال ونساء وشبان تعرضوا لإطلاق نار من قبل جيش الاحتلال بدون أي مبرر.

القدس

الأكثر قراءة اليوم

"الشاباك" يعلن اعتقال جاسوس لايران في منزل غانتس

صحيفة عبرية: دولة عربية قادت الوساطة للإفراج عن المعتقلين الإسرائيليين في تركيا

إسرائيل تكشف سر فشل "جاسوس إيران" داخل منزل وزير الجيش

ما سبب وفاة الفنان السوري زهير رمضان "أبو جودت"؟

سين جيم: ما أسباب تراجع الدولار أمام الشيكل؟

الشيخ يعقب على تصريح وزير إسرائيلي بشأن وقف رواتب الأسرى

أول تعليق من "MBC" على منح جورج قرداحي مكافأة اقتربت من 2 مليون دولار

الأخبار الرئيسية

معاريف تكشف تفاصيل جديدة حول صرف منحة قطر لموظفي غزة "من خلال بيع الوقود"

ابو احمد فؤاد

أبو أحمد فؤاد: أبو مازن عطّل الانتخابات.. ولن نشارك في أي حكومة قائمة على أساس اتفاق أوسلو

b86e919d-c319-4eae-a6a6-b09ebfa26baf

تفاصيل اجتماع الرئيس عباس مع أمناء سر وأعضاء أقاليم حركة "فتح" في مصر وسوريا ولبنان

الجهاد الاسلامي توضح حقيقة "أنباء" عرضٍ مصريٍ لتهدئة طويلةٍ بين المقاومة واسرائيل

الرباعية الدولية

الرباعية الدولية قلقة إزاء التطورات في غزة والضفة.. وتداعيات الأزمة المالية للسلطة الفلسطينية

الاتصالات الفلسطينية