هآرتس: 18 جريمة قتل وإطلاق نار تجاه فلسطينيين بدون مقاضاة أي جندي

القدس المحتلة / سما /

نشرت صحيفة هآرتس العبرية، اليوم الجمعة، تحقيقًا مطولًا حول العديد من الأحداث التي شهدتها الضفة الغربية في العامين الأخيرين، وأدت لاستشهاد وإصابات خطيرة لـ 18 فلسطينيًا.

وبحسب الصحيفة، فإن من بين 18 حالة قتل وإيقاع إصابات خطيرة لفلسطينيين على يد الجنود الإسرائيليين، لم يتم مقاضاة أي من الجنود الذين ارتكبوا تلك الجرائم، أو معرفة ما جرى في التحقيقات معهم.

وأشارت الصحيفة، إلى أنها توجهت إلى الناطق باسم الجيش الإسرائيلي لمعرفة نتائج التحقيقات في تلك الجرائم، وتبين أنه تم إغلاق التحقيقات في 5 منها بحجة أنه لا توحد أدلة كافية لاتخاذ أي إجراءات قانونية، في حين لا زالت القضايا الأخرى قيد التحقيق ولم يتخذ بشأنها أي إجراءات.

وسردت الصحيفة تفاصيل استشهاد وإصابة عدد من الحالات من بينها أطفال ونساء وشبان تعرضوا لإطلاق نار من قبل جيش الاحتلال بدون أي مبرر.

القدس