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خوفا من كورونا...اسرائيلية تحرق 2900 يورو لتعقيمها ثم تتوسل إلى البنك لاستبدالها (صورة)

الجمعة 19 نوفمبر 2021 02:09 ص / بتوقيت القدس +2GMT
خوفا من كورونا...اسرائيلية تحرق 2900 يورو لتعقيمها ثم تتوسل إلى البنك لاستبدالها (صورة)



القدس المحتلة/سما/

حرقت امرأة اسرائيلية تبلغ من العمر 74 عاما، 2900 يورو (3300 دولار أمريكي) عن غير قصد، حيث كانت تريد تعقيم النقود، خوفا من الإصابة بفيروس كورونا.

وحسب موقع "middleeast.in-24"، قال البنك الوطني الإسرائيلي، اليوم الخميس، إن السيدة وهي تعمل في التسويق العقاري، أرسلت لهم رسالة تتوسل لهم بتبديل النقود المحترقة بأخرى جديدة.

وأضافت السيدة في الرسالة أنها وضعت النقود في وعاء به مادة مبيضة ثم أدخلته الميكروويف.


وأوضحت أنها كانت تهدف لتعقيم الأموال التي تسلمتها من أيدي المستأجرين لديها من خلال هذا الإجراء.
وتابعت "أشعر بالذنب الشديد لأن هذا ليس مالي وأنا مواطنة شريفة، لم أدمر المال أبدا، وقد أرسلت لكم أكثر من 70 ورقة نقدية".
ووفقا للموقع، قام البنك بفحص الأوراق النقدية وتأكد أنها أموالا حقيقية بالفعل، ليقرر تبديل النقود المحترقة وإعادة نقود سليمة إلى السيدة.



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ونقل الموقع عن مسؤول بالبنك، قوله إن الأوراق النقدية في إسرائيل تحتوي على خيوط معدنية يمكن أن تسبب الاشتعال داخل الميكروويف.

وأضاف أن البنك يستبدل آلاف الأوراق النقدية التي تتضرر كل عام، ولكن لم نصادف حتى الآن حالة تم فيها "طهي الأوراق النقدية".

وتعليقا على الواقعة، قال خبراء طبيون، إن احتمال الإصابة بفيروس كورونا من الأوراق النقدية أو العملات المعدنية منخفض للغاية.

#التسويق العقاري #كورونا #فيروس كورونا #وباء كورونا

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