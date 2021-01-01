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العيسوية: 17 إصابة بالرصاص المعدني والعشرات بالاختناق خلال مواجهات مع الاحتلال

الجمعة 19 نوفمبر 2021 01:25 ص / بتوقيت القدس +2GMT
العيسوية: 17 إصابة بالرصاص المعدني والعشرات بالاختناق خلال مواجهات مع الاحتلال



القدس المحتلة/سما/

 أصيب، الليلة، 17 مواطنا بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، والعشرات بالاختناق بالغاز المسيل للدموع، وأخرى بحروق، وسقوط بينها كسر، خلال مواجهات اندلعت مع جيش الاحتلال في بلدة العيسوية بالقدس المحتلة.

وقال مدير أسعاف "جمعية الأمل" عبد المجيد طه للوكالة الرسمية "إن حصيلة الإصابات التي تعاملت معها طواقم الإسعاف 17 إصابة بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، و11 بحروق، و13 إصابة سقوط جراء الهروب من قوات الاحتلال بينها حالتين بالكسر، و95 حالة اختناق.

وشهدت العيسوية مواجهات مع قوات الاحتلال التي تعمدت إطلاق الرصاص وقنابل الغاز والصوت بكثافة صوب الأهالي والبيوت، بعد أن اقتحمت البلدة.

يشار إلى أن قوات الاحتلال أعدمت أمس الفتى عمر أبو عصب من العيسوية، في شارع الواد بالبلدة القديمة بالقدس المحتلة.

#اصابات #العيسوية #الاحتلال

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