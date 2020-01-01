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الدولار يتراجع عن أعلى مستوى في 16 شهراً

الخميس 18 نوفمبر 2021 11:40 م / بتوقيت القدس +2GMT
الدولار يتراجع عن أعلى مستوى في 16 شهراً



وكالات/سما/

تراجع الدولار عن أعلى مستوياته في 16 شهرا يوم الخميس مع تقييم المستثمرين لأحدث صعود للعملة الأمريكية وما إن كانت قد ارتفعت أكثر من اللازم.

وسجل مؤشر الدولار الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل سلة من ست عملات، أعلى مستوى منذ منتصف يوليو 2020 يوم الأربعاء عند 96.226. وبلغ في أحدث معاملات 95.553 بانخفاض 0.272 بالمئة.

وأظهرت بيانات أمريكية في الآونة الأخيرة ارتفاع التضخم في أكتوبر لأعلى مستوى منذ عام 1990، بينما تجاوزت مبيعات التجزئة التوقعات، مما دفع السوق إلى توقع أن يرفع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) أسعار الفائدة في وقت أسرع من التوقعات السابقة، وهو ما دعم العملة الأمريكية.

وصعد اليورو 0.45 بالمئة إلى 1.13695 دولار، متعافيا من أدنى مستوى في 16 شهرا سجله الأربعاء دون 1.13 دولار.

وزاد الأسترليني 0.1 بالمئة مقابل العملة الأمريكية إلى 1.3494 دولار، بعدما قفز أمس 0.5 بالمئة بعد ارتفاع التضخم في بريطانيا في أكتوبر، الأمر الذي يفرض ضغوطا على بنك إنجلترا لرفع سعر الفائدة في اجتماعه الشهر المقبل.

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