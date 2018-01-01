صحيفة بريطانية: هذا هو إجمالي ثروة محمد صلاح

لندن/سما/

قالت صحيفة "ميرور" إن إجمالي ثروة اللاعب الدولي المصري محمد صلاح يبلغ 90 مليون دولار (66 مليون جنيه استرليني).

وذكرت الصحيفة البريطانية في تقرير لها أن محمد صلاح (29 عاما) يحتل حاليا الترتيب الخامس بين لاعبي كرة القدم الأعلى أجرا في العالم.



ويتقاضى صلاح، وفقا للعقد الذي وقعه مع ليفربول عام 2018 وينتهي في 2023، 10.4 مليون إسترليني، وهو ما يعادل 200 ألف جنيه إسترليني في الأسبوع.

وقد يصل راتب مهاجم ليفربول السنوي إلى 18.3 مليونا عند إضافة المكافآت والحوافز الأخرى، وفقا للصحيفة.

كما يحصل صلاح على 11.7 مليون إسترليني من عقود الرعاية، حيث يرتبط بعقود رعاية مع شركات عالمية مثل "أديداس" للمنتجات الرياضية وشركة المشروبات الغازية "بيبسي" وشركة الاتصالات العالمية "فودافون".

جمهور صلاح البالغ 73 مليون متابع على مواقع التواصل الاجتماعي، "إنستغرام" و"تويتر" و"فيسبوك"، يمثل