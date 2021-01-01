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منخفض جوي يضرب فلسطين خلال الساعات 72 القادمة

الخميس 18 نوفمبر 2021 11:25 م / بتوقيت القدس +2GMT
منخفض جوي يضرب فلسطين خلال الساعات 72 القادمة



رام الله/سما/

تتأثر البلاد خلال الايام الثلاثة القادمة بأجواء جميلة تحمل معها الأجواء الشتوية الباردة نسبياً الى باردة بمشيئة الله تعالى.

ومن المتوقع أن تكون بداية الموسم المطري يوم غد الجمعة على شكل إنخفاض في درجات الحرارة وتتساقط الامطار في مناطق واسعة من البلاد وقد تكون غزيرة في بعض الفترات وبعض المناطق خاصة الشمالية منها والساحلية.

أمطار يوم غد الجمعة ستكون ناجمة عن حالة من عدم الاستقرار الحوي وهذا يعني أن الامطار قد  تكون رعدية وعشوائية في مصلحة بعض المناطق وعلى حساب مناطق أخرى قد تكون اقل حظاً.

ويوم السبت تتأثر البلاد بمنخفض جوي يتمركز في المنطقة الفاصلة بين جنوب جزيرة قبرص وشمال السواحل المصرية وبرياح جنوبية الى جنوبية غربية تسير في مصلحة المناطق السحلية والشمالية بشكل أساسي زبشكل اقل في المناطق الوسطى والجنوبية .

ويطرأ يوم  السبت إنخفاض آخر على درجات الحرارة لتصبح الحرارة دون المعدل السنوي العام بنحو الثلاثة درجات مئوية ويسود جو غائم جزئي الى غائم مع تاثر البلاد بمنخفض جوي يحمل معه الأجواء الباردة نسبياً، وتتساقط الأمطار في مناطق واسعة من البلاد خاصة في المناطق الشمالية والوسطى على فترات. مع ساعات الليل يزداد الجو برودة وتنخفض الحرارة بشكل إضافي ، الرياح تكون جنوبية غربية معتدلة الى نشطة السرعة.

ويوم الأحد توالي درجات الحرارة الانخفاض زوبستمر هطول الامطار في مناطق مختلفة من الشمال والوسط على فترات ويسود جو بارد خاصة في المناطق الجبلية.

ومن المتوقع أن يعود الطقس للإستقرار من جديد يوم الإثنين ونرتفع الحرارة بشكل ندريجي.

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