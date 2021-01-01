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الوزير عساف يؤكد دعم الإعلام الرسمي لمبادرات تعزيز التوأمة بين مدن أميركية وفلسطينية

الخميس 18 نوفمبر 2021 10:15 م / بتوقيت القدس +2GMT
الوزير عساف يؤكد دعم الإعلام الرسمي لمبادرات تعزيز التوأمة بين مدن أميركية وفلسطينية



رام الله /سما/

أكد المشرف العام على الإعلام الرسمي الوزير أحمد عساف، في كلمته الافتتاحية بالمؤتمر الذي نظمته مؤسسة التآخي الأميركية، لتعزيز مبادرات التوأمة بين مدن أميركية ومدن فلسطينية، دعم الإعلام الرسمي الفلسطيني لتلك المبادرات واستعداده لتعزيزها عبر منصاته المختلفة.

ورحب عساف بالمديرة التنفيذية لمؤسسة التآخي كارول روباتسون، وعضو مجلس الإدارة جون ضبيط، ناقلا مباركة الرئيس محمود عباس للمبادرة الرامية إلى تعزيز مفهوم السلام والتآخي بين شعوب العالم.

وأعرب عساف عن شكره للجالية الفلسطينية في الولايات المتحدة لما تلعبه من دور هام في الساحة الأميركية على كافة المستويات.

وقال عساف "شعبنا يدعم كل المبادرات الرامية إلى بناء الجسور بين الشعوب للتفاهم والتعاون وتحقيق الازدهار والاسهام في الحضارة الإنسانية".

#الوزير أحمد عساف #الاعلام الرسمي

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