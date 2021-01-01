خوري يشيد بدور مركز العمل الكاثوليكي كأكبر التجمعات الشبابية المسيحية

بيت لحم /سما/

افتتح رئيس اللجنة الرئاسية العليا لمتابعة شؤون الكنائس، مدير عام الصندوق القومي الفلسطيني الوزير رمزي خوري، مشروع قاعة الألعاب في مركز العمل الكاثوليكي بمدينة بيت لحم.

والتقى خوري مع راعي كنيسة سانت كاثرين للاتين الأب رامي عساكرية، وعميد العمل الكاثوليكي حسام وهاب، إلى جانب عدد من أعضاء مجلس إدارة العمل الكاثوليكي، بحضور نائب رئيس بلدية بيت لحم حنا حنانيا، ومدير عام اللجنة السفيرة أميرة حنانيا، والمستشار القانوني للجنة القاضي انطون أبو جابر.

وأطلع خوري الحضور على العمل الذي تقوم به اللجنة في سبيل تثبيت الوجود المسيحي، خاصة في الأراضي المقدسة، مشيدا بالدور الذي يقوم به مركز العمل كواحد من أكبر التجمعات الشبابية المسيحية.

بدوره، أعرب الأب عساكرية عن شكره للجنة على دعمها المستمر للمركز والكنيسة الكاثوليكية، وأثنى على استمرارية اللجنة بمتابعة كافة القضايا العالقة.

من جهته، أطلع وهاب الوزير خوري، على رؤية إدارة المركز للتطوير والنهوض بهذا الصرح.

وناقش الحضور سبل التعاون والعمل المشترك لتطوير هذا الصرح الشبابي الشامل والفاعل في بيت لحم.