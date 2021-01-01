جادو تضع نظيرها الروماني في صورة التطورات والمستجدات السياسية

رام الله /سما/

وضعت وكيل وزارة الخارجية والمغتربين أمل جادو، وكيل وزارة خارجية جمهورية رومانيا كورنيل فرتسا، في صورة آخر التطورات والمستجدات السياسية على الساحة الفلسطينية.

واستعرضت جادو خلال لقائها، اليوم الخميس، ضيفها فرتسا في مقر الخارجية برام الله، سياسة الاحتلال العنصرية والانتهاكات الإسرائيلية المستمرة بحق الشعب الفلسطيني، متطرقا إلى الانتهاكات التي تقوم بها قوات الاحتلال بحق الأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية، داعية إلى توفير الحماية الدولية للأسرى الفلسطينيين وبما يتفق مع الاتفاقيات الدولية التي تخص حقوق الأسرى.

وأشارت جادو إلى المؤتمر الوزاري الدولي الذي عقد في بروكسل لدعم وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين (الأونروا) بتنظيم من الأردن والسويد قبل يومين بمشاركة وزير الخارجية والمغتربين رياض المالكي، مشددة على أهمية مواصلة تقديم الدعم للأونروا، خصوصا بعد الأزمة المالية التي مرت بها الوكالة في الأعوام الماضية.

وفي مجال التعاون الثنائي بين البلدين، ثمنت جادو موقف جمهورية رومانيا الثابت تجاه القضية الفلسطينية، متطرقة إلى سبل تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين في المجالات المختلفة وخاصة في المجال التعليمي والثقافي والسياحي والزراعي والتجاري.

بدوره، أكد فرتسا التزام بلاده بحل الدولتين وإقامة الدولة الفلسطينية، على أساس القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، معبرا عن موقف بلاده الرافض للاستيطان باعتباره غير شرعي ويعرض حل الدولتين للخطر، والتزام رومانيا بسياسة الاتحاد الأوروبي.

وأعلن عن قرار الحكومة الرومانية بزيادة عدد المنح الدراسية المقدمة للطلبة الفلسطينيين خلال العام المقبل.

وفي نهاية اللقاء، اتفق الطرفان على العمل لتعزيز علاقات التعاون بين البلدين لتشمل المزيد من مجالات التعاون التي تهم الجانبين، والعمل على التحضير لعقد اللجنة الحكومية المشتركة الفلسطينية - الرومانية في دولة فلسطين في العام المقبل إذا سمحت الظروف الصحية المتعلقة بفيروس كوفيد-19 بذلك.