الصحافية مجدولين حسونة تحصد جائزة "مراسلون بلا حدود" لعام 2021

رام الله /سما/

حصدت الصحافية الفلسطينية مجدولين حسونة، جائزة منظمة "مراسلون بلا حدود" لعام 2021 عن فئة الحرية.

وأهدت حسونة فوزها بالجائزة، إلى الناشط السياسي المعارض الذي قتل على يد الأجهزة الأمنية، قائلة: أهدي هذا الفوز إلى روح أبي الذي وضعني على طريق الحق، ولروح الشهيد نزار بنات الذي كان أكثر من عانى من قمع الحريات حتى دفع الثمن بدمه، وللأسرى الفلسطينيين وبالأخص الصحافيين منهم والمضربين عن الطعام، والمعتقلين الصحافيين في سجون السلطة وآخرهم نسيم معلا، والشــهداء الأسرى.

وأضافت: هذه الجائزة مهمة جدا بالنسبة لي، لأنها أعادت تسليط الضوء على ما نعانيه من قمع للحريات، ومن انتهاكات من قبل الاحتلال الإسرائيلي والسلطة الفلسطينية، كما أن فوزي بها وعدم تمكني من حضور التكريم بسبب منعي من السفر، سلط الضوء مرة أخرى على انتهاك حرية الصحفي بالتنقل.

وبحسب حسونة، فإن هذه الجائزة ليست لي فقط، بل لكل صحفي فلسطيني ولفلسطين التي ستكون حاضرة نيابة عني في محافل التكريم الدولية، ويكفيني شرفا أنني كنت سببا ولو عن طريق جائزة بتسليط الضوء على القضية الفلسطينية وما نعانيه من انتهاكات مزدوجة.