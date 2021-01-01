  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

الصحافية مجدولين حسونة تحصد جائزة "مراسلون بلا حدود" لعام 2021

الخميس 18 نوفمبر 2021 09:55 م / بتوقيت القدس +2GMT
الصحافية مجدولين حسونة تحصد جائزة "مراسلون بلا حدود" لعام 2021



رام الله /سما/

حصدت الصحافية الفلسطينية مجدولين حسونة، جائزة منظمة "مراسلون بلا حدود" لعام 2021 عن فئة الحرية.

وأهدت حسونة فوزها بالجائزة، إلى الناشط السياسي المعارض الذي قتل على يد الأجهزة الأمنية، قائلة: أهدي هذا الفوز إلى روح أبي الذي وضعني على طريق الحق، ولروح الشهيد نزار بنات الذي كان أكثر من عانى من قمع الحريات حتى دفع الثمن بدمه، وللأسرى الفلسطينيين وبالأخص الصحافيين منهم والمضربين عن الطعام، والمعتقلين الصحافيين في سجون السلطة وآخرهم نسيم معلا، والشــهداء الأسرى.

وأضافت: هذه الجائزة مهمة جدا بالنسبة لي، لأنها أعادت تسليط الضوء على ما نعانيه من قمع للحريات، ومن انتهاكات من قبل الاحتلال الإسرائيلي والسلطة الفلسطينية، كما أن فوزي بها وعدم تمكني من حضور التكريم بسبب منعي من السفر، سلط الضوء مرة أخرى على انتهاك حرية الصحفي بالتنقل.

وبحسب حسونة، فإن هذه الجائزة ليست لي فقط، بل لكل صحفي فلسطيني ولفلسطين التي ستكون حاضرة نيابة عني في محافل التكريم الدولية، ويكفيني شرفا أنني كنت سببا ولو عن طريق جائزة بتسليط الضوء على القضية الفلسطينية وما نعانيه من انتهاكات مزدوجة.

#مجدولين حسونة #جائزة منظمة مراسلون بلا حدود #منظمة مراسلون بلا حدود

الأكثر قراءة اليوم

منخفض جوي قادم وتحذيرات من الحالة الجوية أيام" الجمعة والسبت والأحد"

قطر ومصر توقعان اتفاقيات لتوريد الوقود ومواد البناء الأساسية لقطاع غزة

مصادر: "إسرائيل" عدلت ملفاًُ استخباراتياً بأثر رجعي حول تدمير برج الجلاء بغزة

الشاباك يعلن اعتقال جاسوس لايران في منزل غانتس

اسعار العملات في فلسطين مقابل الشيكل

استشهاد الأسير سامي العمور من غزة في سجون الاحتلال

صحيفة عبرية: دولة عربية قادت الوساطة للإفراج عن المعتقلين الإسرائيليين في تركيا

الأخبار الرئيسية

b86e919d-c319-4eae-a6a6-b09ebfa26baf

تفاصيل اجتماع الرئيس عباس مع أمناء سر وأعضاء أقاليم حركة "فتح" في مصر وسوريا ولبنان

الجهاد الاسلامي توضح حقيقة "أنباء" عرضٍ مصريٍ لتهدئة طويلةٍ بين المقاومة واسرائيل

الرباعية الدولية

الرباعية الدولية قلقة إزاء التطورات في غزة والضفة.. وتداعيات الأزمة المالية للسلطة الفلسطينية

بيان الشاباك لا يصمد أمام اختبار الواقع: تفاصيل جديدة في قضية خادم غانتس المتهم بالتجسس لإيران

بعد 103 يوماً.. الأسير الأعرج ينتصر على السجان ويعلق إضرابه عن الطعام

الاتصالات الفلسطينية