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الجيش الاسرائيلي يُعلن انتهاء شهر التدريبات ويُقر خطة تدريبية للعام المُقبل

الخميس 18 نوفمبر 2021 09:51 م / بتوقيت القدس +2GMT
الجيش الاسرائيلي يُعلن انتهاء شهر التدريبات ويُقر خطة تدريبية للعام المُقبل



القدس المحتلة /سما/

أعلن الجيش الإسرائيلي، مساء يوم الخميس، عن إنتهاء شهر التدريبات، ورفع الكفاءة القتالية في قيادة المنطقة الشمالية.

وقال المتحدث باسم الجيش الاسرائيلي في بيانٍ صحفي: "انتهى اليوم شهر التدريبات ورفع الكفاءة القتالية في قيادة المنطقة الشمالية بهدف تحسين قدرات الجيش على صعيد الدفاع والهجوم، في الجبهة الشمالية مع لبنان، تخلله تمارين عسكرية وميدانية للتدرب على الخطط العملياتية".

وأضاف: "أنّه على مدى شهر كامل، عمدت القوات ومقرات القيادة في قيادة المنطقة الشمالية، على إجراء تمرين واسع النطاق، حاكى سيناريوهات متعددة الجبهات بحيث تم اختبار المقرات والفرق العسكرية بالإضافة إلى نشر القوات الميدانية بمشاركة القوات النظامية والاحتياطية، برًا، بحرًا وجوًا".

وتابع: "إنّه على مدى الأسابيع الأربع تم اختبار جهوزية وجاهزية الفرق والألوية ومدى تفاعلها مع كل سيناريو محتمل لا سيما في نطاق فحص القدرات متعددة الأذرع وفعاليتها من حيث خطط تفعيل النيران وتنفيذ هجوم واسع النطاق، ونقل القوات بسرعة إلى الشمال وسيناريوهات مختلفة في مجال السايبر". 

ووفق المتحدث باسم الجيش،  قرر رئيس هيئة الأركان وقائد ذراع البر، رفع التدريبات الخاصة بألوية قوات الاحتياط في العام المقبل (2022) حيث سيشارك خلالها جميع جنود وقادة الاحتياط في القوات البرية في تدريب أو تمرين عسكري، مُشيراً إلى أنّ العام المقبل سيصبح الأكبر من حيث التدريبات على مستوى الألوية والفرق العسكرية منذ العام 2017.

#الجيش الإسرائيلي #اسرائيل #تدريبات عسكرية #مناورة عسكرية #الحدود الشمالية

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