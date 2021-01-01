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الدعليس يستقبل رئيس مؤسسة التفكير البريطانية

الخميس 18 نوفمبر 2021 09:48 م / بتوقيت القدس +2GMT
الدعليس يستقبل رئيس مؤسسة التفكير البريطانية



غزة /سما/

استقبل عصام الدعليس رئيس متابعة العمل الحكومي في مكتبه بمدينة غزة أوليفر ماك تيرن رئيس مؤسسة التفكير البريطانية.

واستعرض الدعليس خلال اللقاء الأوضاع الانسانية والمعيشية في قطاع غزة، وجهود إعادة الإعمار خاصة مع حلول فصل الشتاء، إلى جانب احتياجات القطاع الصحي ومرضى السرطان على وجه الخصوص.

كما استعرض تداعيات الحصار السياسي والاقتصادي على قطاع غزة، موضحا الحلول المأمولة للحد منها، داعيا الى قيام المؤسسة بدور فاعل في جهود كسر الحصار عن قطاع غزة.

من جانبه أعرب تيرن عن دعمه الكامل ووقوفه الدائم مع القضية الفلسطينية، مبدياً استعداد مؤسسته لتعزيز مشاريع العمل عن بعد مع قطاع غزة.

​وأعرب  عن أمله في أن يلبي مؤتمر المانحين الآمال والتطلعات المرجوة منه لمساعدة الشعب الفلسطيني في تجاوز الأزمة المالية المتفاقمة التي يسببها الاحتلال.

وكشف تيرن عن جهوده لتشكيل صندوق من بعض الممولين لدعم احتياجات القطاع الصحي في غزة.

وفي ختام اللقاء تسلم السيد أوليڤر احتياجات مرضى السرطان ووعد بطرحها على الاتحاد الأوروبي خلال الاسبوع المقبل.

#عصام الدعليس #متابعة العمل الحكومي #مؤسسة التفكير البريطانية #قطاع غزة

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