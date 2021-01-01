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رغم الحراسة: سرقة سيارة لزوجة رئيس جهاز "أمان"

الخميس 18 نوفمبر 2021 09:41 م / بتوقيت القدس +2GMT
رغم الحراسة: سرقة سيارة لزوجة رئيس جهاز "أمان"



القدس المحتلة /سما/

تعرّضت سيارة زوجة رئيس شعبة الاستخبارات العسكرية في الجيش الإسرائيلي، أهارون حاليفا، للسرقة من منزلهما شمالي تل أبيب، هذا الأسبوع، رغم أن منزله يخضع لحراسة من وحدة تابعة للجيش الإسرائيلي مسؤولة عن حماية كبار ضباط الجيش، بحسب ما كشف موقع "واينت"، اليوم، الخميس.

ويسكن حاليفا في شقة سكنية شمالي تل أبيب، ورجّح الموقع أن اللصوص لا يعرفون من يملك السيارة.

وسرقت السيارة مع سيارة أخرى من موقف السيارات التابع لسكان العمارة.

ولم يرصد الحارس العسكري لمنزل حاليفا ما يجري خلال عملية السرقة، ودخل اللصوص دخلوا بسيارتهم إلى داخل الموقف.

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي للموقع أن الحادث يخضع للتحقيق من قبل الجهات الأمنية.

ونقل الموقع عن مصادر أمنية أنّ "السرقة لم تؤّد إلى ضرر أمني، والاختراق كان لموقف وليس لمنزل حاليفا. الحديث عن سرقة بخلفية جنائية، كجزء من موجة سرقات في حي سكناه. وفق المعلومات التي لدينها لم تُوجّه السرقة بشكل خاصّ إلى حاليفا أو إلى عائلته، وسيارات أخرى لم تكن بملكية العائلة كانت في الموقف ذاته سرقت هي الأخرى".

#سرقة سيارة #الجيش الإسرائيلي #اسرائيل #أهارون حاليفا #شعبة الاستخبارات العسكرية

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