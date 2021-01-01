معايعة تطلق مؤتمر تشجيع السياحة إلى بيت لحم

بيت لحم /سما/

أطلقت وزيرة السياحة والآثار رولا معايعة، اليوم الخميس، في فندق براديس بريميوم، مؤتمر “بيت لحم هالمرة غير” وذلك بالتعاون مع جمعيات القطاع الخاص السياحي وبدعم من الوكالة اليابانية للتعاون الدولي “جايكا”، وبحضور محافظ محافظة بيت لحم اللواء كامل حميد ورئيس بلدية بيت لحم المحامي انطون سلمان وممثل الوكالة اليابانية للتعاون الدولي السيد توشيا آبي و السيد جورج ابو عيطة ممثلا عن القطاع السياحي الخاص ورؤساء بلديات ومدراء الاجهزة الامنية ورجال الدين ومجموعة من الشخصيات الرسمية والوطنية وعدد كبير من الصحفيين والمؤثرين، وعقد المؤتمر في فندق برادايس بريميوم.

وأكدت معايعة في كلمتها على أهمية هذه المؤتمر الذي سيمتد من 18 وحتى 20 تشرين ثاني، حيث سيشمل مؤتمراً سياحياً ورحلات مستضافة لمدة يومين في محافظة بيت لحم لمجموعة من الاعلاميين والمؤثرين ووكالاء سياحة ورجال دين من فلسطين الداخل.

وقالت، إن هذا المؤتمر يمثل خطوة أولى ضمن برنامج أطلقته الوزارة تحت عنوان “فلسطين هالمرّة غير” بهدف التعريف بالمنتج السياحي المتنوع لمدن وقرى وريف ومخيمات المدن المحافظات الفلسطينية، والتشبيك مع الفعاليات والشخصيات الاعلامية والمؤثرين من الداخل، وتشجيع السياحة الداخلية وتعزيز التواصل بين أبناء الشعب الفلسطيني في كافة مناطق تواجده، و بهدف الى تسليط الضوء على جميع المواقع السياحية والتاريخية والدينية والثقافية في محافظة بيت لحم من شمالها الى جنوبها ومن شرقها الى غربها، كذلك التعريف بالمبادرات والمسارات والمرافق السياحية والتجارية المتنوعة، والشهور القادمة سوف تشهد نشاطاَ مماثلاَ في جميع محافظات فلسطين.

فيما أكد محافظ محافظة بيت لحم اللواء كامل حميد على أهمية المؤتمر خصوصا واننا على ابواب اعياد الميلاد والتي ستكون كاملة و جميع المؤسسات في بيت لحم جاهزة لاستقبال السياح و تسهيل زيارتهم بالرغم من تحديات الاحتلال.

رئيس بلدية بيت لحم المحامي انطون سلمان تحدث عن المعيقات الاسرائيلية التي فرضتها جائحة كورونا، بالإضافة للاجراءات الاسرائيلية المعيقة لعودة السياحية الى بيت لحم الى اننا تغلبنا بالشراكة والتعاون ما بين الجميع على جميع المعيقات والان بيت لحم جاهزة لاستقبال السياح.

ممثل الوكالة اليابانية للتعاون الدولي “جايكا” توشيا آبي، أكد على أهمية الشراكة مع وزارة السياحة والاثار في دعم القطاع السياحي و الاثري في فلسطين وهذه الشراكة والتي توجت بافتتاح مشروع حماية و تغطية احد اكبر لوحات الفسيفساء بالعالم في قصر هشام الاثري.

أما ممثل القطاع الخاص السياحي السيد جورج ابو عيطة، أكد على اهمية هذه المؤتمر و الذي يعتبر تتويج للشراكة ما بين القطاع السياحي العام و الخاص ، مؤكدا استمرار هذه الشراكة و التعاون للنهوض بالقطاع السياحي الفلسطيني و عودته لسابق عهدة مشيد ببرنامج انعاش السياحة الفلسطينية جاهزين,

وصرح ماجد اسحق مدير عام التسويق السياحي في وزارة السياحة والآثار بان المؤتمر سيشهد اطلاق منصة إلكترونية للتواصل الاجتماعي الافتراضي، حيث تعتبر انطلاقة جديدة لاستخدام العالم الافتراضي للترويج السياحي وايصال الرسالة والرواية الفلسطينية لأهلنا في الداخل وللسياح في جميع بقاع الأرض، هذه الانطلاقة تأتي بعد النجاح الذي حقق في اطار الخطة الوطنية لانعاش السياحة الفلسطينية “جاهزين” والمنصات الإلكترونية المتخصصة التي أطلقتها الوزارة لتدريب الكوادر البشرية العاملة في القطاع السياحي وتجهيز المنشآت السياحية الفلسطينية.